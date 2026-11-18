深圳APEC｜普京開幕式演講火力全開 批歐洲正陷入｢屈辱性的衰退｣
撰文：許祺安
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亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會今日（11月18日）在廣東深圳揭幕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在深圳出席APEC峰會開幕式並發表講話。他將西方國家形容為「昔日霸權」，指責舊霸主為保優勢不惜違背公平競爭邏輯，阻撓新興市場與發展中國家前進，更直言歐洲正陷入一場「屈辱性的衰退」。
亞洲經濟體已躍升為全球科技中心與創新主要驅動力
綜合路透社（Reuters）及俄媒《今日俄羅斯》（RT）報道，普京在亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會上指出，全球經濟已發生「結構性轉變」，昔日被視為「世界工廠」的亞洲經濟體，如今已躍升為全球領先的科技中心與創新主要驅動力。
他引述數據說明，過去35年間，發展中經濟體與新興市場在全球產出的份額幾乎翻了一番，由1990年的35%大幅攀升至2026年的61%。
普京認為，這股席捲全球的變革浪潮起源於亞太地區，傳統的國際等級結構正在瓦解，並讓位於國家之間全新的橫向關係。
然而，昔日霸權國家並未適應這種權力轉移，反而試圖透過限制手段遏止進步國家的發展，結果只會激發亞太各國加強自身主權的決心。
批歐洲與西方制裁已經「走到盡頭」
針對歐美近年實施的經濟圍堵，普京自稱俄羅斯是全球遭受制裁數量最多的「紀錄保持者」，但莫斯科已從容渡過考驗。
普京稱，俄羅斯過去三年的國內生產總值（GDP）累計增長超過10%，而公共債務仍維持在世界最低水平之列，僅佔GDP約17%。
對於貨幣與貿易壁壘，普京強調莫斯科從未自願放棄美元或歐元，那些限制俄羅斯使用這些貨幣的國家最終只是「懲罰了自己」。他同時將矛頭指向歐洲，指歐盟未能適應失去俄羅斯市場及廉價能源的現實，導致經濟地位與潛力雙雙流失。
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