11月18日凌晨，文萊蘇丹哈桑納爾抵達深圳出席APEC會議，登車前主動向執勤保安伸手致意，保安1秒摘下手套徒手回握，這一幕迅速刷屏。網民評論指，「大國風範禮儀之邦」、「大國風範就在這些不經意的細節裏」。



據《央視新聞》報道，北京時間11月18日凌晨，文萊蘇丹哈桑納爾乘機抵達深圳。哈桑納爾在完成接機流程、準備登車前，特意走向一旁執勤的保安人員，主動伸手致意。面對突如其來的握手，原本佩戴白色執勤手套的保安人員在約1秒內迅速摘下手套，徒手回握，動作利落自然。

文萊蘇丹哈桑納爾抵達深圳出席APEC會議，登車前主動向執勤保安伸手致意，保安1秒摘下手套徒手回握。（影片截圖）

文萊蘇丹哈桑納爾抵達深圳出席APEC會議，登車前主動向執勤保安伸手致意，保安1秒摘下手套徒手回握。（影片截圖）

文萊蘇丹哈桑納爾抵達深圳出席APEC會議，登車前主動向執勤保安伸手致意，保安1秒摘下手套徒手回握。（影片截圖）

有網民評論，執勤手套屬於裝備的一部分，戴著它握手會顯得生硬，隔著一層東西也不夠尊重。徒手回握傳遞的是「我把你當客人、當朋友」的意思。保安「摘手套」這一動作，從「執勤狀態」1秒切換為「待客模式」，既守住崗位規矩，又傳遞對等尊重。

該舉動獲得網民紛紛點讚，「把外交禮儀裏的分寸感具象化了」「這種即興發生的善意，才真正構成了大國待客的底色。」「大國風範禮儀之邦」「大國風範就在這些不經意的細節裏」「雙向尊重的畫面看著特別暖心」。