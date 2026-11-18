據新華社報道，11月18日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在深圳國際交流中心舉行宴會，歡迎出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議的來賓。



11月18日晚，國家主席習近平和夫人彭麗媛在深圳國際交流中心舉行宴會，歡迎出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議的來賓。

習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民熱烈歡迎各位嘉賓來華出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。

各成員經濟體領導人、代表及配偶，出席會議的國際組織負責人相繼抵達，沿紅毯前行。習近平和彭麗媛熱情迎接，同他們親切握手並合影留念。

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習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民熱烈歡迎各位嘉賓來華出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。

習近平指出，看千年的中國去西安，看五百年的中國去北京，看一百年的中國去上海，看五十年的中國來深圳。開放是深圳與生俱來的基因，創新是深圳的活力所在，合作是深圳的力量之源。深圳的故事是中國改革開放的縮影，也是亞太合作的成功範例。

習近平發表致辭，代表中國政府和中國人民熱烈歡迎各位嘉賓來華出席亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。

習近平強調，亞太經合組織成立以來，開放、創新、合作一直是其鮮明標識。從西雅圖的初次握手到雁棲湖的歷史盛會，從茂物目標的莊嚴承諾到亞太共同體的宏偉願景，亞太經合組織始終把握時代脈搏、引領亞太經濟一體化進程，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區和重要增長引擎。中方擔任今年亞太經合組織東道主以來，在16座城市舉辦了300多場會議和活動，為「中國年」收穫更多重要成果作出貢獻，期待在明天的領導人會議上同各方共商亞太合作大計、共襄亞太發展大業。

報道指，宴會後，習近平和彭麗媛同來賓們共同觀看文藝演出。