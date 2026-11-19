11月19日上午，國家主席習近平將在深圳主持亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議開幕式並發表講話。習近平表示，中方願同各方攜手搭建亞太共同體的「四梁八柱」，又宣布中方將提供2000萬美元，資助開展亞太經合組織務實合作。



（01直播截圖）

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習近平表示，建設亞太共同體，要堅持開放融通。開放合作是亞太發展振興的必由之路。要秉持開放的區域主義，穩步推進經濟一體化進程，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局。倡導自由開放的貿易和投資，打通要素流動堵點，暢通經濟循環經脈，為亞太經濟增長開拓更廣闊空間。

習近平表示，建設亞太共同體，要堅持開拓創新。創新是引領發展的第一動力。要鼓勵科技交流合作，促進創新成果轉化，營造開放、公平、公正、非歧視的合作環境。發揚進取精神，放大亞太經合組織孵化器作用，推動機制理念創新和結構性改革，不斷釋放亞太經濟的活力和潛力。

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搭建亞太共同體的「四梁八柱」

習近平又表示，中方願同各方攜手搭建亞太共同體的「四梁八柱」。第一，強化經貿支柱。亞太自由貿易區是亞太經合組織成員的共同願景，要穩步向前推進，打造更高水平的開放格局。要推動區域經貿協定對接，提升貿易投資便利化、數字化水平，減少貿易投資壁壘。圍繞亞太自貿區加強政策對話，開展經驗交流和技術合作，提高各方參與高水平經貿安排的能力。

第二，升級聯通支柱。互聯互通是區域經濟一體化的紐帶。要鞏固「硬聯通」，完善基礎設施網絡，推動智慧海關、智慧交通建設。增強「軟聯通」，促進政策和監管協調，深化跨境支付合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。密切「心聯通」，便利商旅和人員往來，促進人文交流和民眾相知相親。

第三，打造創新支柱。數字經濟和人工智能是創新增長的引擎。要加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，實現高效、便捷、安全的跨境數據流動。打造開放創新生態，促進人工智能廣泛應用，推動產業轉型升級、向新發展。

第四，夯實發展支柱。面對層出不窮的全球性挑戰，要加強能力建設，推動區域能源和糧食安全合作，深化跨境腐敗治理。推動資源、環境、人口協調發展，加大自然資源合理利用和保護，拓展綠色低碳合作，實現經濟可持續增長。支持改善民生和投資於人，實施健康老齡化行動，促進就業和職業技能開發，支持婦女經濟賦權和青年人才交流，釋放亞太人才活力。

提供2000萬美元資助開展亞太經合組織務實合作

習近平最後宣佈，中方將提供2000萬美元，資助開展亞太經合組織務實合作。中方將在深圳設立亞太共同體研究中心，開展政策研究和交流，提供智力支撐。中方將立足亞太合作，在數字技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域設立合作機構，助力亞太創新、綠色增長。