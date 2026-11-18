據新華社報道， 11月17日至18日，亞太工商界領袖出席APEC工商領導人峰會，圍繞「共促繁榮、共贏未來」的峰會主題，深入探討亞太區域開放合作、繁榮發展大計。《2026年亞太經合組織工商領導人峰會深圳倡議》於18日對外發布，呼籲深化開放型區域經濟、以技術創新驅動包容增長、暢通區域一體化動脈、攜手實現共同繁榮。這是APEC工商領導人峰會創辦30年來首次以倡議形式發布成果文件。



倡議指出，在開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏四大優先領域引領下，亞太工商界願與所有經濟體一道，全面落實《2040年亞太經合組織布特拉加亞願景》，共建開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，並將今年APEC「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的主題轉化為實際行動，使亞太繼續成為世界最具活力的增長引擎和共同繁榮的共同體。

11月17日，2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳前海國際會議中心開幕。

倡議提到，要深化開放型區域經濟，堅守區域經濟一體化與多邊貿易體制；推進亞太自貿區建設，加強區域貿易規則趨同和協調，支持世界貿易組織改革；削減非關稅壁壘。以技術創新驅動包容增長，推動人工智能開放包容、普惠向善發展；深化「人工智能+」合作；暢通區域一體化動脈，制定《亞太經合組織互聯互通藍圖》升級版，進一步密切亞太各經濟體之間的聯繫；支持通過數碼化和分階段實施APEC開放天空政策議程，促進航空、海運和陸路交通互聯互通；推動能源轉型，推進農業科技創新，加大對防災減災和低碳基礎設施的投資，實現早期預警系統的互操作和安全的跨境數據共享。