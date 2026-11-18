2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議今日（18日）在深圳舉行，中國國家主席習近平、美國總統特朗普及俄羅斯總統普京預計於明日（19日）舉行三方會晤。據悉，三位首腦會晤地點選在深圳麒麟山莊。隨着會議進入關鍵階段，深圳多處道路實施臨時交通管制。《香港01》記者18日晚實地走訪麒麟山莊周邊，發現部份道路已設置路障，有交通警員駐守，車輛需按現場指示改道。記者多次嘗試從不同方向接近，最終仍未能抵達山莊入口附近。



01記者夜探麒麟山莊 多次改道仍難靠近

麒麟山莊門口戒備森嚴。（香港01）

《香港01》記者18日晚駕車前往麒麟山莊一帶，晚上約9時，已發現周邊道路交通受阻，部份路段出現車龍。記者原計劃駕車前往山莊附近，但沿途接連遇上臨時交通管制。

「我根本就靠近不了，堵在路上了。」現場記者在晚上9時左右從現場傳回消息，指當時車輛正排隊等候通行，尚未確定前方是否已完全封路。至晚上9時06分，現場多個方向均出現交通受阻情況，部份道路無法繼續通行。記者其後轉換不同路線，惟仍未能順利接近目的地。

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「我進不去了！到處封路，我換了四條路。」現場記者表示，部份道路設有藍色鐵馬及臨時圍欄，穿着反光背心的深圳交通警員在現場駐守，指揮車輛通行。部份道路入口被臨時封閉，亦有路段出現車輛排隊情況。

記者使用手機導航時，地圖亦顯示部份路段封閉，原本較短的路線無法通行，需要選擇其他路線。

多條路線地圖亦顯示為封閉，同時出現塞車情況。（香港01）

麒麟山莊成APEC焦點場地 多家媒體報道保安升級

麒麟山莊位於深圳南山區，是深圳重要的政務接待場所之一。19日的中美俄領導人會晤預計在麒麟山莊舉行，隨着會議日期臨近，該處周邊的保安措施亦逐步加強。

《香港01》記者此前亦曾到麒麟山莊一帶採訪，發現周邊保安嚴密，山莊周邊已有警員駐守，限制無關人員隨意進入。18日晚再次走訪時，現場可見交通警員、臨時路障及多處交通管制安排。

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深圳多區實施臨時交通管制

為保障APEC會議順利舉行，深圳市公安局此前發布通告，宣布於11月17日至19日期間，對市內部份道路分時、分段實施臨時交通管控。根據官方安排，11月18日至19日，深圳部份主要道路及相鄰路口會按實際情況限制車輛通行，相關措施可能因會議活動及交通狀況而動態調整。

此外，深圳在11月17日至20日期間亦對非深圳號牌小客車實施臨時限行安排，涉及福田、羅湖、南山、寶安、龍崗及龍華等區。隨着各經濟體領導人陸續出席APEC相關活動，深圳進一步加強大型會議場地及周邊道路的交通管理。對於需要駕車出行的市民，交管部門提醒應留意官方發布的最新交通資訊，提前規劃行程。