亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行，國家主席習近平與夫人彭麗媛周三（18日）晚設宴款待與會嘉賓。歡迎晚宴菜單亦成為焦點。據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒，盡顯中西交融與大國氣派。



亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行，國家主席習近平與夫人彭麗媛周三（18日）晚設宴款待與會嘉賓。（Reuters）

「鵬城迎賓冷盤」揭序幕 煎焗牛扒與清蒸星斑並重

據内媒《新浪新聞》，歡迎晚宴於深圳國際交流中心舉行。頭盤是一道極具地方色彩的「鵬城迎賓冷盤」，以深圳別稱「鵬城」命名。隨後奉上溫潤滋補的「青橄欖燉花膠」，以及鮮香撲鼻的「薑蔥汁炒龍蝦」。

主菜方面，菜單既保留粵式海鮮的鮮美，亦兼顧不同賓客的飲食習慣，包括「蘑菇煎焗牛扒」、「豉油清蒸星斑」，以及一道盡顯奢華的素菜「紅花菜膽山珍」。

此外，晚宴亦準備了粵式點心三拼、陳皮蓮子紅豆沙，以及蛋糕、新鮮水果及雪糕，並提供茶與咖啡。

國產佳釀佐餐 寧夏紅白配廣東荔枝冰酒

酒單方面同樣貫徹「中國風」。席間選用產自寧夏的2019年釣魚台赤霞珠紅葡萄酒及2020年釣魚台白葡萄酒。此外，為呼應嶺南風味，更特備帶有地方特色的廣東荔枝冰酒。

賓客在品嘗粵式海鮮與牛扒之餘，亦可體驗中國不同產區的佳釀，為這場歷史性會晤增添味覺記憶。