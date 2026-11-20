Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）日前陪同美國總統特朗普訪華並出席亞太經合組織（APEC）活動。深圳行程後，馬斯克飛往上海視察特斯拉超級工廠，讚賞工廠的製造實力與中國團隊的高效執行力，同時和第一線員工見面，鼓勵他們拋開短期投機的心態，去做真正重要的事。



馬斯克到上海工廠向團隊致謝。（微博@Grace陶琳-Tesla）

馬斯克到上海工廠向團隊致謝。（微博@Grace陶琳-Tesla）

據特斯拉公司全球副總裁陶琳透露，馬斯克此次訪華時間極為緊湊，在短短24小時內專門從深圳轉飛上海，直言「我想來上海，感謝亞太以及中國團隊」。期間，馬斯克與上海員工交流了輔助駕駛技術的一日千里，以及人形機械人正快速提升各項技能等最新進展。

另外，馬斯克也讚賞上海超級工廠的製造實力與中國團隊展現出的執行力，認為該廠不僅是特斯拉全球製造體系的重要一環，更是創新與效率的最佳實踐。談及人生規劃時，他更鼓勵員工要摒棄短期投機思維，將所有時間與資源投入於令自己成為真正有用的人，研發及製造對人類有用的產品。

特斯拉副總裁陶琳發文，馬斯克24小時中國行專門從深圳飛到上海，對上海超級工廠讚賞有加。（微博截圖）

特斯拉在上海市設有純電動汽車（EV）工廠。據公開數據顯示，2026年上半年，特斯拉上海超級工廠累計交付近46.8萬輛電動車，按年增長28.4%，佔特斯拉同期全球總產量逾54%。上海工廠同時是特斯拉全球最大的出口中心，10月出口59,012輛，約佔當月批發銷量的87%。

馬斯克到上海工廠向團隊致謝。（微博@Grace陶琳-Tesla）

馬斯克到上海工廠向團隊致謝。（微博@Grace陶琳-Tesla）

首次公開到訪深圳 讚中國科技發展震撼

據《界面新聞》報道，赴滬之前，馬斯克於18日隨美國代表團抵達深圳，出席亞太經合組織（APEC）活動，19日與中國貿促會會長任鴻斌會面。首度公開到訪深圳的馬斯克，在連線出席「TomorrowX 峰會」時形容深圳是一座龐大且建築酷炫的城市，更是中國最先進的科技中心。

11月19日，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克。（玉淵譚天）

他多次強調自己是中國的「超級粉絲」，每次到訪都為當地的發展規模感到震撼，更呼籲美國民眾親自來華體驗。此外，他亦表示特斯拉將繼續在中國擴大產能。