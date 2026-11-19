亞太經合組織（APEC）峰會在深圳舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）等多國領袖11月18日抵達中國，Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）也有隨行，而且再帶上小兒子X來中國。11月19日，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克。會見期間，馬斯克問身邊的幼子X，「你愛中國嗎？」 X回答「YES」。馬斯克還表示，X的玩具上都印着「中國製造」。



馬斯克問身邊的幼子X，「你愛中國嗎？」 X回答「YES」。（玉淵譚天）

馬斯克問身邊的幼子X，「你愛中國嗎？」 X回答「YES」。（玉淵譚天）

據「玉淵譚天」微信視頻號，馬斯克表示，他是超級中國迷，科技迷。隨後，他轉頭問身邊的幼子，「你愛中國嗎？」小男孩立即回答「YES.」馬斯克接着說，「當然了，他覺得中國是玩具的天堂，他的玩具都是在這裏造的。所以他每次都很期待來中國。」

另據央視報道，馬斯克表示，他是中國的超級粉絲。他說，「中國很酷，我一直鼓勵世界各地的人們來中國走走，親眼看看中國這些了不起的地方。這裏有不可思議的城市、不可思議的自然風光，還有像兵馬俑這樣的世界奇蹟。」馬斯克還表示，「美中合作越多，各自也會越好。」

馬斯克表示，他是中國的超級粉絲。（央視）

11月19日，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克。（玉淵譚天）

據悉，這是馬斯克首次公開到訪深圳。今年5月，馬斯克隨特朗普訪北京，馬斯克手牽6歲幼子X現身，X還身穿中式元素上衣，背着一個中式傳統虎頭包，一路蹦蹦跳跳笑着似乎心情不錯。有網民將「馬斯克小兒子穿中國風馬甲」發布在X後，馬斯克本人現身評論區，用中文回覆稱「我的兒子正在學習普通話。」

馬斯克牽小兒子現身人民大會堂。（Reuters）