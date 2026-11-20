據《央視新聞》報道，歷經十餘年野外科考與研究，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所聯合山東大學等國內外多家科研機構，在直立人演化研究方面取得重要突破。研究團隊在廣西崇左發現9枚古人類牙齒，其中8枚為中國目前已知最晚的直立人化石，這一發現為理解東亞古人類生存與演化模式提供了重要線索。該成果19日在國際學術期刊《自然》發表。



研究團隊在廣西崇左岜仙洞、那線洞，兩處相距約15公里的喀斯特洞穴中，一共採集到超過1.8萬件哺乳動物化石，從中鑑定出9枚古人類牙齒。基於牙齒形態學和古蛋白質組學方法的分析結果顯示，其中8枚牙齒屬於一個新識別出的直立人群體，該群體有別於北京周口店、安徽和縣等地已知的直立人。

圖中編號的為本次研究中的9枚古人類牙齒，下方對應的為三維重建模型。（央視新聞）

過去科學界普遍認為，直立人在中國境內最晚生存至大約40萬年前，而本研究將新發現直立人的生存年代限定在距今32.4萬年至18.4萬年，突破了既有認知。

除此以外，傳統觀點認為，直立人偏好開闊的疏林或稀樹草原環境，很難在雨林環境中生存，本次在廣西崇左的新發現則顛覆了這一認識，直立人完全可以在崇左地區雨水充沛、林冠鬱閉的熱帶雨林中生存，且能在該環境中長距離遷移，生態適應能力較強。

這項研究的另一個重要發現就是編號為PA1796的古人類牙齒，經研究，它不管是形態特徵還是古蛋白信號，都與直立人明顯不同，研究團隊暫時無法將其歸入任何已知古人類，推測其可能屬於一個還未充分了解的古人類種群。

這項研究說明，在幾十萬年前的中國南方，有多個古人類種群先後出現、鄰近共存。該研究為探討直立人的時空分佈與生態偏好提供了關鍵證據，也為理解中國南方古人類的生存與演化模式提供了重要線索。