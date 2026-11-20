亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議19日在深圳開幕，各經濟體領導人披上紅藍兩色絲綢圍巾合影，款式顏色全由領導人自行挑選佩戴。製作團隊透露，為確保圍巾完美無瑕，前後準備了5000米布料，按常規可製作10000條圍巾，最終經嚴格篩選只留下42條供峰會使用。



亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議19日在深圳開幕，各經濟體領導人披上紅藍兩色絲綢圍巾合影。（路透社）

綜合新華社和上海廣播電視台消息，此次兩款圍巾分別以宋錦、香雲紗為面料，均為100%桑蠶絲，長180厘米、寬32厘米。兩款圍巾從設計到製作歷時近一年。圍巾分為紅、藍兩款，紅色款以廣東佛山順德特有的「香雲紗」為主料，為此團隊專門研製了「故宮紅」色調；藍色款則採用蘇州「宋錦」織造工藝，由各經濟體領導人自行選擇佩戴。

藍色宋錦圍巾A面為定位提花螺鈿宋錦配銀色祥雲海浪紋，B面錦花緞配藍綠色會標；而紅色香雲紗圍巾兩面為定位提花錦花緞香雲紗，A面配金色祥雲海浪紋，B面配紅橙色會標。

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（廣東發佈）

｢香雲紗｣與｢宋錦｣圍巾驚艷亮相。（廣東發佈）

為完成這項國家級任務，製作團隊可謂不計成本。蘇州上久楷董事長吳建華透露，團隊前後共準備了5000多米布料，按常規產能足以製作10000條圍巾，但最終卻只製成了50條，並從中挑出宋錦與香雲紗圍巾各21條，選中率僅約百分之一。

吳建華稱，研發過程每個環節的調整均不下20次，廠方對灰傷、縐印等任何微細疵點堅持零容忍，「前面準備3000米料，投1000米報廢，投2000米還要報廢，投1000米報廢時已提前備下一批面料，因為等確認再投料根本來不及。」為了集中產能趕工，廠方更主動暫緩了逾300萬元人民幣的常規訂單。

製作團隊透露，前後共籌備逾5000米布料，按常規產能足以製作10000條圍巾，最終留下42條供峰會使用。（央視新聞）

另外，圍巾上的APEC會標由21根交織羽毛組成展翅高飛的鯤鵬造型，既呼應深圳「鵬城」的別稱，亦象徵21個成員經濟體攜手前行。團隊更將21根天然野蠶絲線貫穿織入圍巾之中，緊扣今屆峰會「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的主題。