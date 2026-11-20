特朗普出席APEC兩度稱讚深圳：非常棒的城市、建設得近乎完美
撰文：吳真銘
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月18日至19日在深圳出席APEC峰會。在中美元首會晤、中美俄元首會晤期間，特朗普兩次稱讚深圳。他表示，「深圳真的是個非常棒的城市」、「建設得近乎完美」。
據「深圳發布」報道，11月19日，在同習近平主席會見時，特朗普表示，「我想在這裏恭祝各位，APEC領導人非正式會議辦得非常成功，深圳真的是個非常棒的城市，只可惜有些媒體朋友沒有辦法看到城市全景，這次真的每一個動作都是完美的，太了不起了。」
同日下午，習近平同特朗普、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行中美俄元首會晤。會上，美國總統特朗普再次點讚深圳。他表示：「非常感謝您，習近平主席，感謝您如此熱情地歡迎我再次來到中國。這些年來，我曾多次到訪中國，這裏所發生的一切令人驚嘆，能夠來到深圳我深感榮幸。」
特朗普還感嘆，「這居然是40年間發生的事，而且其中大部分成就還是在過去20到25年裏實現的，深圳崛起為一座大都市，躋身全球規模最大的城市之列，而且建設得近乎完美，這真是一項了不起的成就。」
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