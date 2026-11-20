美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於11月18日至19日在深圳出席APEC峰會。在中美元首會晤、中美俄元首會晤期間，特朗普兩次稱讚深圳。他表示，「深圳真的是個非常棒的城市」、「建設得近乎完美」。



據「深圳發布」報道，11月19日，在同習近平主席會見時，特朗普表示，「我想在這裏恭祝各位，APEC領導人非正式會議辦得非常成功，深圳真的是個非常棒的城市，只可惜有些媒體朋友沒有辦法看到城市全景，這次真的每一個動作都是完美的，太了不起了。」

特朗普表示，「深圳真的是個非常棒的城市，只可惜有些媒體朋友沒有辦法看到城市全景，這次真的每一個動作都是完美的，太了不起了。」（人民日報）

同日下午，習近平同特朗普、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行中美俄元首會晤。會上，美國總統特朗普再次點讚深圳。他表示：「非常感謝您，習近平主席，感謝您如此熱情地歡迎我再次來到中國。這些年來，我曾多次到訪中國，這裏所發生的一切令人驚嘆，能夠來到深圳我深感榮幸。」

特朗普還感嘆，「這居然是40年間發生的事，而且其中大部分成就還是在過去20到25年裏實現的，深圳崛起為一座大都市，躋身全球規模最大的城市之列，而且建設得近乎完美，這真是一項了不起的成就。」

2026年11月19日，中國國家主席習近平習近平將在在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）