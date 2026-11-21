11月20日，華為子品牌OSTA星芒發布首款鴻蒙AI手機「OSTA O1 Pro」，定價5699元（人民幣，下同）起。新機首發搭載HarmonyOS 7 AI先鋒版及麒麟9030S晶片，主打革新交互體驗。新機開售即掀起搶購熱潮，高配版本全平台火速售罄。



華為20日舉行鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發佈會。（財聯社）

華為首款 AI 手機。（華為官網）

綜合《新聞晨報》和《時代周報》報道，華為20日舉行鴻蒙智行享界V8及星芒品牌發佈會，首款機型OSTA O1 Pro定位「業界首款為AI而生的鴻蒙手機」。OSTA O1 Pro提供多個配置，其中12GB+256GB版本售5699元，16GB+1TB頂配版則售8999元。

針對現時智能手機AI功能分散、需用戶反覆交代等痛點，OSTA O1 Pro摒棄在傳統框架疊加功能的做法，改為「為AI重新設計手機」。用戶解鎖後即直接進入華為自主研發系統級AI助手「小藝」的AI螢幕，常用應用程式及重要資訊一幕盡覽。

華為子品牌OSTA星芒首款產品OSTA O1 Pro。（華為官網）

用戶只需在螢幕長按快捷對話欄，即可透過語音一句直達發送微信訊息、系統設定及生態協同服務。新版小藝支援方言、中英文夾雜及快語速識別，即使在噪音環境下亦能精準捕捉指令，並具備上下文理解能力，無需重複交代背景。

華為子品牌OSTA星芒發布首款鴻蒙AI手機「OSTA O1 Pro」。（華為官網）

硬件配置方面，OSTA O1 Pro機身正面配備6.39吋1.5K LTPS直屏，四周邊框僅1.05mm（約0.1公分）左右；搭載麒麟9030S晶片、HarmonyOS 7 AI先鋒版，並配備2億像素紅楓影像系統、崑崙玻璃及7000mAh超大容量電池，兼顧效能與續航。

OSTA星芒品牌總經理劉赫指，16GB版本已在全平台售罄，銷情遠超預期。（微博截圖）

今次是華為首次以獨立子品牌形式切入AI手機市場。新機發布同日，京東宣佈與華為OSTA星芒簽署戰略合作協議，定下未來三年在京東實現全品類銷售額700億元的目標。

新機昨晚開售後反應極為熱烈，多個網上銷售途徑顯示部分款式缺貨。OSTA星芒品牌總經理劉赫21日凌晨在個人微博透露首銷實況，指16GB版本已在全平台售罄，銷情遠超預期；12GB版本亦持續熱銷，目前僅部分門店和平台合作夥伴有現貨。