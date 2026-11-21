11月19日，軍隊採購網發布《知情告知書公告（順豐速運有限公司）》。公告顯示，根據有關部門通報，順豐速運有限公司涉嫌存在違規問題，被暫停參加全軍物資、工程和服務採購活動。告知單位為軍委後勤保障部採購服務中心。公告未披露涉嫌違規的具體事項及暫停期限。



軍隊採購網亦發布《知情告知書公告（八馬茶業股份有限公司）》。公告顯示，根據有關部門通報，八馬茶業股份有限公司同樣因涉嫌存在違規問題，被暫停參加全軍物資、工程及服務採購活動，告知單位亦為中央軍委後勤保障部採購服務中心。該公告所列項目編號為「無」，同樣未有披露具體違規事項及處罰期限。

據了解，順豐速運有限公司為內地主要物流企業，此前具備參與全軍物資、工程及服務採購相關項目的資格，但在本次處置生效期間，該公司將不得參與全軍範圍內上述品類的採購活動。