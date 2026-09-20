順豐貨車青衣迴旋處轉彎跌唧車！連木板散落馬路被嘲：孖寶賽車？

貨車在行車途中應要鎖好車門，以免跌下物件影響道路安全！網上駕駛群組有「車cam（行車紀錄）」片段顯示，1輛順豐速運公司的貨車駛經青衣迴旋處時，疑因轉彎衝力過大，導致車上一部唧車連同木板、側門意外跌出馬路，上傳片段者嘲諷對方疑玩「孖寶賽車（Mario Kart）」。有網民批評貨車司機或跟車工失職，「應該重罰，好易害死人」、「呢啲唧車好重，再加上卡板一嘢飛埋嚟，簡直草菅人命」。



青衣有順豐貨車在迴旋處轉彎時，意外跌出唧車。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

順豐貨車轉彎跌唧車！ 直擊司機嘲：孖寶賽車？

有司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載長約12秒的影片，笑稱「孖寶賽車？」片中顯示，事發於周三（16日）下午近3時，片主駕車駛經青衣楓樹窩路一帶的迴旋處，其右方行車線1輛順豐速運公司的貨車在轉彎途中，未知是否沒有鎖實側門，導致車上一部紅色的唧車連同木板跌在馬路上，其間疑因衝力過大，甚至連側門掉落在路上，所幸事發時旁邊未有其他車輛，否則將會無辜被波及。

事發在青衣楓樹窩路一帶的迴旋處。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

順豐貨車轉彎時，未知是否沒有鎖實側門，車上一部紅色唧車連同木板跌在馬路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

順豐貨車在轉彎時，未知是否沒有鎖實側門，導致車上一部紅色唧車連同木板跌在馬路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

順豐貨車在轉彎時，未知是否沒有鎖實側門，導致車上一部紅色唧車連同木板跌在馬路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

其間疑因衝力過大，貨車側門都被撞跌在路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

其間疑因衝力過大，貨車側門都被撞跌在路上。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民驚呼危險：好易害死人

許多網民批評貨車司機或跟車工人失職，「門都跌埋」、「好彩隔籬冇26（電單車）」、「呢啲唧車好重，再加上卡板一嘢飛埋嚟，旁邊有乜車都死，簡直草菅人命」、「片主好命，如果俾佢揼到有排煩呀」、「應該重罰，好易害死人」、「啲onX以為電唧（車）熄機真係會企定定，一扭軚揈佢出街，門都撞開撼爛埋」。

好彩唔係行人路，可以即收X 網民意見

另有留言則調侃，「你的快遞在路中心，請自行去提貨」、「親，你的包裹在路上」、「係真人版（Mario Kart），武器都狠啲」、「自家唧車，自家車門，無事喎」。

（facebook＠車cam L（香港群組））