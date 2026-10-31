順豐控股季績穩健向好　展現優良中長線投資價值｜聶振邦

2026年第三季度，國內經濟結構性分化特徵延續，外部環境則見複雜多變，在物流業內外環境均面對挑戰的形勢，位處國際物流業前沿地位的順豐控股 （6936.HK/002352.SZ），期內業績仍展現不少亮點，實在難得。筆者認為全賴公司保持戰略定力，堅定圍繞速運物流、數智供應鏈、國際業務三大戰略主線，堅持價值經營、優化業務結構，推動業務高質量發展。期內公司完成總件量40.3億票，實現營業收入822.2億元 （人民幣，下同），同比增長4.9%，展現優良業務增長態勢。



第二增長曲線動能在持續釋放

其中在供應鏈及國際業務方面，順豐全速推進戰略佈局與業務拓展，2026年第三季度供應鏈及國際業務收入同比增長19.7%，第二增長曲線動能在持續釋放。公司緊抓智能製造蓬勃發展機遇，在高科技、工業設備、汽車等行業的供應鏈收入保持快速增長。在國際業務領域，公司堅定推進「亞洲唯一、全球覆蓋」戰略，持續加強國際空海陸鐵幹線運輸、清關能力以及海外倉等核心節點建設，依託全球服務網絡與豐富產品組合，積極把握中國企業出海的戰略機遇，國際業務實現較快增長。

順豐緊抓智能製造蓬勃發展機遇，在高科技、工業設備、汽車等行業的供應鏈收入保持快速增長。（sf-express.com）

業務結構優化及單票收入回升

另可留意在速運物流業務方面，公司於2025年第三季度推出「激活經營」進階機制，經營導向由「規模驅動」進階為「價值驅動」，通過動態調整市場策略，保障業務高質量增長。來到2026年第三季，單票收入同比提升7.4%，業務結構更加健康，經營策略有效落地。此外，業務結構優化及單票收入回升，帶動經營效益持續改善；配合公司完善網絡模式與資源配置，持續推動結構性降本，期內達致毛利104.3億元，同比增長6.5%，優於去年同期。毛利率為12.7%，亦高於去年同期0.2個百分點。

綜合物流服務能力獲國際認可

順豐亦見期內積極完善國際佈局，9月已跟三一集團在德國舉行歐洲供應鏈項目深度合作簽約儀式，歐洲大區中心倉項目正式啟動。順豐將完善國際幹線、本地倉儲、區域運輸與數字化管理能力。公司的綜合物流服務能力亦獲國際層面認可，現為2026年APEC會議官方指定綜合物流戰略合作夥伴，印證其在高標準、複雜場景下的全球履約實力。

順豐積極完善國際佈局，能力亦獲國際層面認可。（sf-express.com）

而於公佈最新季績之際，公司宣佈擬以約26.11億港元私有化順豐房託的核心資產，交易將有助順豐優化物流資產佈局，提升資產營運及盤活的靈活性。

另想指出公司經營基本面的穩定向好，也轉化為對股東的持續回饋，例如於今年8月A股每10股宣派中期股息4.9元 （人民幣，下同），高於2025年和2024年中期股息分別為4.6和4.0元。公司還計劃2026年度現金分紅比例設定為45%，2027年上調至50%，2028年分紅比例不低於50%。此外，回購也同步落地推進，60億元A股回購計劃已全額實施並完成股份註銷；H股回購亦已經實施4.5億港元。這等安排皆彰顯公司與全體股東共享發展成果的誠意，充分反映順豐具備優良的中長線投資價值。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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