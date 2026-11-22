美國聯邦通訊委員會（FCC）美東時間11月19日表決通過新規，將禁止中國電信、中國聯通及中國移動等營運商直接取得美國網絡電話號碼。中國商務部今日（22日）回應，指美方做法違背兩國元首共識，要求立即撤銷措施。就在北京時間19日下午，國家主席習近平與美國總統特朗普在深圳亞太經合組織（APEC）峰會期間會面，雙方同意制定行動計劃，穩定中美關係。



2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。（Reuters）

美方稱旨在遏止詐騙電話 10月底已公布表決安排

今次新規限制的是電訊商取得號碼的方式。按FCC的制度，獲授權的網絡電話（VoIP）服務商，可直接向號碼管理機構申領電話號碼，毋須經其他電訊商取得。對服務商而言，直接取號成本較低，亦較方便推出進階通話功能。

據路透社報道，FCC以國家安全及防範自動撥號詐騙電話為由收緊規則。除了被列入美方「覆蓋清單」的營運商，使用華為、中興等清單企業設備的網絡電話服務商，亦受直接取號限制。FCC早於10月29日已公布建議，並訂於11月19日表決。此前，美方已禁止中國移動、中國電信及中國聯通向美國提供國際電訊服務。

2021年4月3日，圖為中國商務部辦公大樓正門。（網絡圖片）

商務部促撤銷措施 指美方推動電訊業「脫鈎斷鏈」

中國商務部發言人批評，FCC在缺乏事實依據下，泛化國家安全風險，打壓中國電訊企業在美經營，違反非歧視及公平競爭原則。發言人並將今次限制與FCC近期在通訊、檢測認證等領域的措施相提並論，指美方持續推動「脫鈎斷鏈」，損害中美經貿關係穩定。中方要求美方撤銷措施，透過磋商解決問題，並表示將採取必要措施維護自身利益。

就在剛剛過去的11月19日，習近平在深圳會見來華出席APEC領導人非正式會議的特朗普。習近平表示，兩人此前在北京及華盛頓的交往，確立了「中美建設性戰略穩定關係」的新定位。據中方通報，特朗普表示，雙方應在農產品、能源及超級智能等領域加強合作，公平處理各自關切。