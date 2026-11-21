美國進一步收緊對華晶片出口限制。據《路透社》11月20日報道，台積電（TSMC）已收緊對中國大陸晶片設計公司的製造管制，不僅暫停部分先前獲准的先進製程訂單，更要求受影響客戶凡涉及16納米及以下製程的訂單，除非取得美國出口許可，否則一律叫停。



《路透社》引述兩名知情人士透露，台積電已向相關中國大陸客戶發出最新指引，原則上限制他們只能使用28納米及40納米等較成熟製程，且附帶嚴格條件，包括晶片不得採用高頻寬記憶體（HBM），亦不能涉及先進封裝技術。



美國總統特朗普（Donald Trump）11月20日在結束亞洲之行後的記者會上表示，美方僅希望向中國供應「老舊晶片」，但同時透露中美雙方正磋商一份覆蓋面廣泛的協議。



2026年11月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在結束亞洲之行後，於白宮舉行新聞發布會。國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）和副總統萬斯（JD Vance，左）陪同在側。（Reuters）

報道指，新一輪管制升級的關鍵，在於美國商務部最新出口規則於11月19日正式生效。過去，部分中國大陸晶片設計公司可透過台積電進行技術驗證，由台積電檢查設計案的運算能力及技術規格，判斷是否落入美國出口管制範圍，從而免除個別出口許可。

然而，新規上路後，這套合規驗證途徑已被取消。相關先進晶片將被推定受美國出口管制，除非符合特定豁免條件，否則必須先獲美方批出出口許可，方可繼續委託台積電生產。

分析指出，這項限制對中國大陸人工智能（AI）晶片產業打擊尤深。目前市場上多數領先的AI晶片均採用7納米或更先進製程生產，以確保更高的運算速度及能源效率；同時，HBM能協助處理器應付AI運算所需的龐大數據量，先進封裝則可整合晶片與記憶體以進一步提升效能。一旦中國大陸業者被迫退回28納米及40納米製程，且無法使用HBM與先進封裝，將難以製造出足以與國際頂尖產品競爭的AI處理器。

特朗普：就算一顆都不賣也無所謂

剛結束亞洲之行的特朗普於11月20日在國務卿魯比奧（Marco Rubio）及副總統萬斯（JD Vance）陪同下，於白宮舉行新聞發布會。被問及對華晶片政策時，特朗普稱：「我們只想（賣）老款晶片，就算一顆都不賣我們也無所謂。但只想供應老舊晶片。你們要知道，中國也生產晶片，如果我們不賣，他們就會自己生產。」

事實上，在中美領導人會晤後，特朗普曾透露雙方正在商討一份覆蓋面廣泛的協議；不過，在特朗普訪華前夕，華府已於11月16日公布新規，進一步收緊中國大ㄌㄨ獲取英偉達（Nvidia）等廠商先進AI晶片的渠道。