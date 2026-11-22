秋末冬初是候鳥南遷高峰期，然而一條由架網盜獵、活體誘捕到冷凍運輸、端上餐桌的帶血黑色產業鏈，卻令無數過境候鳥在遷徙途中慘遭毒手。近日，內地《潮新聞》及央視新聞暗訪廣西及貴州多地，揭發當地非法捕獵及食用候鳥情況猖獗。有餐館更以「小雞」作暗號，將國家保護野生鳥類製成88元（人民幣，下同）一份的紅燒菜式；亦有土菜館公開以每隻25元兜售候鳥，老闆甚至聲稱「有人通風報信」，絲毫不怕公安檢查。



被獵捕的國家一級保護野生動物黃胸鵐（別名禾花雀）。（潮新聞）

小鳥菜餚。（潮新聞）

一家餐飲店保鮮櫃放著一碗小鳥凍體。（潮新聞）

綜合《央視新聞》和《潮新聞》報道，自今年10月起，內媒記者與護鳥志願者接連走訪廣西柳州融水縣、三江縣、桂林荔浦市及貴州從江縣等候鳥遷徙重要通道。調查發現，多處山林、農田乃至河道旁均佈滿肉眼難辨的捕鳥網及塗滿膠水的竹竿。在融水縣一處山林，有高達十餘米的巨網沿山脊綿延數百米；而在三江縣良口鄉，捕鳥網更架設在距離當地派出所僅約500米之處。

小鳥被網繩緊緊纏繞，最終死亡。（潮新聞）

在融水縣一山林，高10餘米的大網沿着山脊綿延數百米。（潮新聞）

被困在網中的紅脅藍尾鴝。（潮新聞）

志願者透露，每日清晨或傍晚，不少村民便會騎電單車前往「獵場」開啟電子誘鳥器，當中有長者，甚至連十多歲孩童亦被帶上山充當「助手」。紅脅繡眼鳥、北領角鴞、畫眉等國家重點保護野生動物及大量「三有」保護鳥類均困死網中。

在桂林荔浦市一處窩點，執法人員接報清點後，在棚屋內起獲活鳥及死鳥共1599隻，其中包括8隻極度瀕危的國家一級保護動物禾花雀（黃胸鵐）。

這些非法捕獲的候鳥經拔毛處理及冷凍後，隨即流入當地餐飲市場。在廣西三江縣部分餐館，店主以「小雞」作為候鳥的秘密代號，菜單上紅燒「小雞」20隻售88元，燒烤「小雞」則售6元一隻。

女店主制止記者拍照。（央視新聞）

餐館老闆承認給客人吃的就是候鳥。（央視新聞）

另據央視新聞暗訪報道，廣西金秀等地有土菜館私底下銷售野味。有女店主向偽裝食客的記者兜售「小鳥」，開價每斤200元，並嚴厲制止記者拍照；還有餐館老闆坦言「菜單都不敢寫」，直言店內有售每斤158元的國家二級保護動物豹貓，以及每隻25元的「水鳥」（過境候鳥泛稱）。

候鳥被擺上餐桌。（央視新聞）

當地餐館甚至售賣每斤158元的國家二級保護動物豹貓。（央視新聞）

該老闆透露整條黑產鏈運作，指由村民上山張網捕鳥後賣予中間商，再轉售予餐廳，並稱自己在公安「有認識的人」，若執法人員來搜查有人會提前通知。