秋末冬初候鳥南遷之際，廣西與貴州山林竟遍布奪命「天羅地網」。《潮新聞》報道，廣西、貴州有不法分子與部分村民架設延綿上千米的捕鳥網陣，利用電子誘鳥器甚至新型的「膠水竹竿」，大肆盜獵國家一級保護動物禾花雀（黃胸鹀）等珍稀飛鳥，當地餐館更以「小雞」為暗號公開售賣野鳥。



被困在網中的紅脅藍尾鴝。（潮新聞）

廣西、貴州山林河道驚現百米「網陣」 竹竿塗膠粘鳥

全球9條主要候鳥遷飛通道，有4條途經中國。其中，東亞-澳大利西亞候鳥遷飛通道，每年有約280種水鳥和510餘種陸鳥經此往返。廣西、貴州等省區正處在這條通道上。

據報道，在廣西柳州融水縣、三江縣，桂林荔浦市，貴州從江縣等地，部分地區非法獵捕、販賣、食用候鳥的情況猖獗。被非法獵捕、販賣的鳥類種類多、保護級別高，包括國家一級保護野生動物黃胸鹀（別名禾花雀），國家二級保護野生動物紅喉歌鴝、畫眉、紅脅繡眼鳥、北領角鸮，以及樹鷚等大量「三有」（有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物）保護動物都被肆意捕殺。

在融水縣一山林，高10餘米的大網沿著山脊延綿上千米。（潮新聞）

護鳥志願者介紹，在廣西柳州融水縣楓木山風電場四周的灌木叢中有大量捕鳥網，附近村民會打開電子誘鳥器誘捕飛鳥，既有長者也有夫妻，甚至十多歲的青少年也成為捕鳥「助手」。當地一些捕鳥人還會掛上養有活鳥的鳥籠「以鳥引鳥」，甚至將竹竿頂部塗滿膠水，飛鳥一旦停駐在竹竿上便無法掙脫。

除了風電場，在融水縣拱洞鄉龍培村、龍令村，三江縣良口鄉等地周邊山林，同樣有大量鳥網和塗滿膠水的竹竿。在三江縣良口鄉，捕鳥網在當地派出所500米外架設，諸如紅脅繡眼鳥、北領角鸮、畫眉等國家重點保護野生動物及大量「三有」保護鳥類都被困其中。

在廣西桂林荔浦市，有村民借「家禽養殖」為由將大量從野外捕捉的飛鳥關在棚中暫養「催肥」。10月30日，執法人員搗破假「養殖場」，現場清點出多達1599隻野生鳥類活體與屍體，當中包括8隻國家一級保護動物禾花雀，涉事村民已被警方控制。

「催肥」雀鳥的窩點內部。（潮新聞）

村民捕鳥狂言「留著鳥幹嘛？」 餐館以「小雞」暗號賣野鳥

與三江縣相鄰的貴州從江縣，也是候鳥南遷的重要通道和驛站。當地一些村民不僅將捕鳥網架設在山林、農田，甚至還在一些交通要道、主要河流附近架設捕鳥設施。有村民聲稱，架設捕鳥網是為了保護農作物和水田裏的魚苗，但實際上，捕捉到的雀鳥會被他用來腌製「酸鳥」食用。

從江縣剛邊鄉銀平村與高麻村之間，連片的捕鳥網架設在農田之上，形成一個個「網陣」。在剛邊鄉平正河宰船村段，河邊綿延幾公里的茅草叢中，一張張肉眼難辨的捕鳥網讓大量飛鳥喪命於此。

在貴州從江縣一處捕鳥網上，一隻小鳥被網繩緊緊纏繞，最終死亡。（潮新聞）

村民腌制的「酸鳥」。（潮新聞）

有村民直言，架網捕鳥、吃鳥是當地的普遍現象，很多村民每天早中晚都會到鳥網上取鳥，放置、收取誘鳥器，「我是愛好，搞一點自己吃，村裏好多人搞。從10月開始，差不多到12月就沒有了」。還有一些村民聲稱捕鳥並沒有什麼不對，「留著鳥幹嘛呢？」

在三江縣的餐廳及燒烤店更以「小雞」為暗號公開售賣野鳥，紅燒20隻售88元、燒烤每隻6元，店主接單後10分鐘即有人送來冷凍的雀鳥。有餐廳店主稱，他們吃鳥講究時令，「有些拿來爆炒，有些炸了吃，煲湯也很香」。

在融水縣白雲鄉一捕鳥人家中，發現大量冰凍雀鳥。（潮新聞）

小鳥菜肴。（潮新聞）

專家痛批食鳥習俗為藉口 盜獵摧殘致禾花雀近滅絕

2023年5月1日起施行的新修訂《野生動物保護法》明確規定，禁止食用國家重點保護野生動物和「三有」陸生野生動物及其他陸生野生動物，禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物。

被獵捕的各種鳥類以及誘鳥設備。（潮新聞）

浙江農林大學動物科技學院（動物醫學院）副教授何珂痛批，所謂「吃鳥習俗」實為商業盜獵的藉口。受非法產業鏈摧殘，俗稱禾花雀的黃胸鹀在30年間種群數量暴跌84%至95%，從常見鳴禽淪為極危物種。

何珂表示，追蹤黃胸鹀的研究團隊曾發現，連續幾年嚴打之後，盜獵壓力並沒有消失，只是轉移到其他鳥類身上。尤其是遷徙季節，成千上萬的鸻鷸類和雁鴨類成群遷徙，非法獵捕行為對物種數量的影響直接而明顯，「偷獵最直接的影響就是鳥類種群數量的減少」。