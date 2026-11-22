數學界逾百年待解難題「黎曼猜想」（Riemann hypothesis）迎來突破，使用AI解題的Anthropic數學家Levent Alpöge宣布攻克如何證明黎曼猜想的難題。



內媒《新京報》22日報道，本港知名數學家丘成桐受訪表示，「這是一個偉大的貢獻，也可以講震動了全世界，表示數學進入了一個新的紀元。」



丘成桐 (Shing-Tung Yau)。（邵逸夫獎提供圖片）

報道指，聽到黎曼猜想被人工智能解決這個消息的時候，丘成桐正在深圳的黎曼誕辰200周年學術研討會上，他表示，會上有幾個重要的研究黎曼猜想的學者，其中一位是牛津大學教授、菲爾茲獎得主梅納德（James Maynard），他認為對的可能性有98%。

丘成桐表示，「這是一個偉大的貢獻，也可以講震動了全世界，都認為這是有史以來最重要的大工作。能夠在黎曼誕辰200周年學術研討會的第一天就宣佈出來，也是一個很好的意頭，表示數學進了一個新的紀元，從前我們一路夢寐以求的重要問題解決了。」

「人工智能以後會成為我們做科研不可缺少的一部分。」對於後續研究範式的改變，丘成桐表示，傳統中數學家做數學都是一步一步向前走，走到最後一步才算完成；但物理學家、生物學家、化學家做研究的方法與數學家有點相反，往往是先找到一個結果，再慢慢推敲。有了人工智能的輔助，數學也可能發生這樣的變化，基本上是先找到答案，然後再研究怎麼去理解它、怎麼證明它。

丘成桐表示，「至於人類的智慧，我想機器還是比不上的。」丘成桐認為，機器現在提出的問題都不是很重要，它解題的能力遠比問問題的能力強。在他看來，問問題其實更需要創造力，關鍵是要問重要的問題。

數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐於2022年4月離開哈佛，到北京的清華大學任職。（互聯網）

丘成桐認為，數學要向前邁進一大步，一個重要問題是往什麼方向走、哪些方向最能吸引學者，需要提出新的方案。希望年輕學者，尤其中國年輕數學家，能在此基礎上發展出一套自己的理論，這對中國學者也是很好的機會。

丘成桐還提到，一個重要的問題是，機器的使用是否公平、是否人人都能使用。「現在這些機器掌握在少數公司手中，大公司的CEO和主要管理者可以決定給誰使用，這很不公平。做研究使用的機器應當同樣採用開源的，實現公平競爭。希望中國能夠追上，讓中國的年輕學者也追上，這是我希望的事情。」

德國數學家黎曼1859年提出著名的「黎曼猜想」，想證明質數在自然數中的分佈並不是毫無規律可循。（Facebook圖片）

黎曼猜想由數學家黎曼（Bernhard Riemann）於1859年提出，距今167年，長期以來被視為數學界最大未解謎題之一。它探討質數的分佈規律，以及一個關於質數背後隱藏某種神祕數值秩序的假設，這個假設仍未獲證實。

《科學美國人》（Scientific American）報道，Levent Alpöge提出的證明，嚴格來說是針對「廣義黎曼猜想」（Generalized Riemann hypothesis，簡稱 GRH），涵蓋與質數相關更為廣泛的數學函數類別，若其證明獲驗證，將對整個數學領域產生連鎖反應，此意味許多本來建立在「黎曼猜想為真確」基礎的複雜理論架構，也會在瞬間獲得證實，例如是在計算數論（computational number theory）、代數數域（algebraic number fields）研究等深奧領域使用的演算法。

報道指，這些進展最終甚至可能為實際應用帶來潛在益處，儘管對於大多數人而言，這類進步屬隱而不見。

與黎曼猜想相關數學理論已影響多個領域

策略管理與科技顧問機構Dr. Pinnacle創辦人Vishwanath Akuthota曾撰文指，儘管黎曼猜想尚未獲得證明，但與其相關的數學理論已對許多領域產生影響，例如是網絡安全領域，RSA加密技術正是基於質數分解的計算複雜性，他認為黎曼猜想若獲證明能協助數學家更精確地理解涉及大質數的演算法，而不是令RSA遭破解。他又談到資料壓縮領域，若能更深入理解，未來的壓縮演算法就有可能更出色。

他並談到訊號處理領域、物理學領域，如傅立葉分析（Fourier analysis）與波動行為中的許多技術，都與相關Zeta函數概念有關，應用範疇包括磁力共振（MRI）、音訊處理、雷達等。