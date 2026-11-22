今年7月6日，河南鄭州惠濟區一間酒店發生火災，導致5死1傷。11月20日，河南鄭州消防發佈事故調查報告，認定事故是一名15歲少年將一輛經非法改裝的電動單車（電雞）違規帶入樓宇充電，過程中底盤電池包與台階發生磕碰，最終導致鋰電池熱失控爆燃所致。由於涉案前後兩任車主均為未滿16歲的未成年人，調查組建議對二人不予追究刑事責任。



一輛經非法改裝的電雞在酒店房内充電爆炸。（豆包AI圖）

據河南鄭州「鄭州消防」微信公眾號消息，2026年7月6日上午7時51分，鄭州市惠濟區北三環和昌瓏悅小區凱繽悅旅館酒店628室起火，過火面積約15平方米，直接經濟損失高達530.75萬元人民幣。

經查，涉事電動電單車最初由商丘一名未滿14歲少年劉某鳴交予門店進行非法改裝，歷經四次轉賣後，於今年6月14日流轉至15歲少年代某輝手中。

事發前一日（7月5日）下午，代某輝與另外兩名同為15歲的友人謝某澤、孫某博，違規冒用他人身份資料透過網購平台預訂並入住該酒店628室。

7月6日，鄭州市惠濟區一酒店發生火災，導致5人死亡、1人受傷。（第一現場）

期間因見車輛電量不足，三人將車騎入電梯門廳，途中車輛底盤電池包與門廳台階發生磕碰，隨後他們更直接將車推進電梯帶上628室充電。

7月6日早上約7時30分，代某輝起床後曾聞到車輛周邊傳出異味，隨即拔掉電源；7時43分，他開門並叫醒同房的孫某博，告知電池出現異常，惟孫某博不以為意繼續睡覺。僅7分鐘後，代某輝走出房門打電話之際，電動電單車隨即發生猛烈爆燃。

代某輝見狀在走廊大喊呼救並沿樓梯逃生。消防接報到場於8時25分將明火撲滅，搜救人員在起火的628室發現2名被困者已無生命跡象，另在621室救出4人，其中3人亦不幸身亡，事故最終釀成5死1傷。

在責任認定方面，調查組指出酒店負責人、非法改裝店店主及店員均涉嫌刑事犯罪；涉事車輛一手車主劉某鳴（不滿14歲）及現任車主代某輝（不滿16歲）尚未達到法定刑事責任年齡，建議依法不予追究刑事責任。