河南61歲大爺自學網購狂掃15噸番薯做粉條　未出爐已被街坊訂爆

河南商丘一名61歲劉大叔，因子女在外工作，自學掌握網購技能後，竟大膽購入15噸紅薯（番薯）準備製作粉條。其女兒得知後嚇了一跳，直言「沒想過他膽子這樣大」。這批粉條還未完全做好，已被街坊訂購一空。



河南商丘一名61歲劉大叔，因子女在外工作，自學掌握網購技能後，竟大膽購入15噸紅薯（番薯）準備製作粉條。（抖音截圖）

河南商丘一名61歲劉大叔，因子女在外工作，自學掌握網購技能後，竟大膽購入15噸紅薯（番薯）準備製作粉條。（抖音截圖）

自學網購勁買15噸 僅花萬餘元人仔

據《大河報》，大叔的女兒劉女士在知道父親買了15噸紅薯後，將父親收貨的影片發到網上，引起極大關注。劉女士指，父親過去也會用紅薯做粉條，部分賣給街坊鄰里。

今年劉大叔自學網購，一口氣買了15噸紅薯，自己知道後也嚇了一跳，「沒想到他膽子這麼大」。劉大叔表示，紅薯約五毛錢一市斤（500克），全部15噸紅薯花了1萬多元（人民幣，下同）。

傳統手工工藝需耗時20天 2500斤純粉條未出爐全訂清

劉大叔估計，這批紅薯加工後可以做出約2500市斤（約1.25噸）的粉條。他指，粉條賣10多元一市斤，很受鄰里歡迎，這批貨還沒做好，已經被訂光了。

劉大叔指，粉條賣10多元一市斤，很受鄰里歡迎，這批貨還沒做好，已經被訂光了。（網絡圖片）

網民紛紛大讚大叔行動力驚人，笑言「60歲正是打拼的年紀」、「大爺永遠是大爺」。