河南曝雞頸泥製烤腸水餃　牛丸純靠香膏　廠家勸告：餡類產品少吃

近日，河南多家食品公司被曝專門收購雞頸（內地稱雞脖）、剔除胸肉後的雞骨架（雞殼），加工成「肉泥」後轉售下游食品企業，用於製作烤腸、肉丸及水餃。有涉事廠家負責人坦言，「餡類的產品，少吃」。據調查，當地市場監管部門與農業農村部門在雞頸泥生產環節存在職責不清的情況，導致這一中間產品的生產加工處於監管空白。‌



河南多家食品公司被曝專門收購雞頸、剔除胸肉後的雞骨架，加工成「肉泥」後賣給下游食品企業。（閃電新聞）

日產30噸雞頸骨泥流入烤腸水餃

據內媒《閃電新聞》報道，河南省漯河市被譽為「食品名城」，全市有7000多間食品企業，麻辣麵製品、肉製品、冷鮮肉單品產量均居全國第一。在安陽、鶴壁等地，不少企業專門收購雞頸及雞骨架，加工成「肉泥」後賣給下游食品企業。鶴壁市淇縣欣瑞食品有限公司的車間裏污水橫流，雞頸、雞骨架等原料隨意堆放。‌

河南多家食品公司被曝專門收購雞頸、剔除胸肉後的雞骨架，加工成「肉泥」後賣給下游食品企業。（閃電新聞）

漯河市召陵區一間名為「辰露」的食品公司主要生產雞頸泥、雞架泥。該公司負責人介紹，使用鮮的帶皮雞頸進行骨肉分離，日產能至少30噸，價格3800元（人民幣）一噸，產品銷往漯河等地用於製作烤腸、肉丸、水餃。

廠家自爆牛丸純靠香膏 稱「餡類的產品，少吃 」

有裝載雞頸泥送貨車駛入漯河悅麗食品有限公司廠區，但該企業負責人否認添加，「我們從來不加脖泥（頸泥）！」。河南恆雲食品有限公司工作人員則直言，撒尿牛肉味丸的主要原料是雞頸泥，「牛肉味純靠牛肉膏」。有生產企業負責人直接勸告，「餡類的產品，少吃。 」

河南恆雲食品有限公司工作人員直言，撒尿牛肉味丸的主要原料是雞頸泥，「牛肉味純靠牛肉膏」。（閃電新聞）

兩部門互卸：無證經營自稱沒人管 配料隱瞞涉消費欺詐

在國家市場監督管理總局平台檢索，並未查到辰露食品等企業的食品生產許可信息。企業負責人坦言沒有取得食品生產許可證，辰露食品負責人稱「這一塊兒沒有人要求過，但我們一直在幹」。內黃縣興源食品負責人則被告知「不用辦理這個」。更有企業雖有辦證，但手續並不合規，臨潁縣東潤昌食品負責人直言「辦證的信息是亂寫的」。

報道指，市場監管部門與農業農村部門在雞頸泥生產環節存在職責不清的情況，導致這一中間產品的生產加工處於監管空白。在終端產品上，部分食品企業配料表只標註「雞肉」，未備註雞頸泥或雞架泥。而國家市場監督管理總局和河南省市場監督管理局回應指，「沒有細化的規定，無法判定企業違規」 。

河南多家食品公司被曝專門收購雞頸、剔除胸肉後的雞骨架，加工成「肉泥」後賣給下游食品企業。（閃電新聞）

據國家標準《機械分離肉》（GB/T 40463-2021）規定，從原料屬性看，雞頸含有較多腺體和小型淋巴組織，雞骨架是屠宰分割後的邊角料，業內普遍視為低級原料。但「低級」不等於「非法」，合規生產的食品級骨泥本身並非禁用原料。

內地媒體評論指出，消費者有知情權，雞頸裏含有腺體和淋巴組織，在缺乏有效監管的情況下，食品安全恐怕無法得到保障。合規生產的食品級骨泥本身並非禁用原料，但食品安全生產的監管不能缺位，用邊角料加工成的最終食品，要達到國家標準，更不能讓消費者蒙在鼓裏。