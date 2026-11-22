中國排球名宿「鐵榔頭」郎平，於當地時間11月21日在多明尼加共和國舉行的國際排聯第40屆代表大會上，與古巴女排傳奇米雷婭·路易斯等四位名宿共同獲頒國際排聯最高榮譽「排球勳章」。

國際排聯在頒獎詞中盛讚郎平是「全球排球偶像」，其球員及教練生涯的輝煌成就激勵了幾代人。郎平亦在社交平台發長文回顧50年排球生涯，感恩教練隊友與球迷陪伴，並表示「如果重新走一遍這條路，我想我還會選擇排球。」



據國際排聯官網消息，在多米尼加共和國舉行的國際排聯第40屆代表大會上，郎平榮獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」。（國際排聯 FIVB）

國際排聯：郎平是「全球排球偶像」

據國際排聯官網消息，在多明尼加共和國舉行的國際排聯第40屆代表大會上，郎平與美國排球名宿道格·比爾（Doug Beal）、澳洲名宿克雷格·卡拉徹（Craig Carracher）、古巴女排「黃金一代」明星球員米雷婭·路易絲（Mireya Luis）以及瑞士名宿呂迪·昆茨（Ruedi Kunz），共同榮獲國際排聯最高榮譽——「排球勳章」。

國際排聯在頒獎詞中稱，郎平是「全球排球偶像」，她作為球員和教練取得的成就激勵了幾代人。

在多米尼加共和國舉行的國際排聯第40屆代表大會上，郎平榮獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」。（微博＠中國排協）

據國際排聯官網消息，在多米尼加共和國舉行的國際排聯第40屆代表大會上，郎平與美國排球名宿Doug Beal、澳洲名宿Craig Carracher、古巴女排「黃金一代」明星球員Mireya Luis以及瑞士名宿Ruedi Kunz，共同榮獲國際排聯最高榮譽「排球勳章」。（國際排聯 FIVB）

「排球勳章」旨在表彰為排球和沙灘排球在全球範圍內的成長與進步作出非凡且持久貢獻的個人。五位獲獎者從賽場上的歷史性勝利到幕後數十年的領導與奉獻，共同為塑造排球運動今日的全球格局作出貢獻。

被譽為「鐵榔頭」的郎平曾幫助中國女排在1984年洛杉磯奧運會上奪得金牌，此後又以主教練身份率領中國女排在2016年里約奧運會上登頂。她還曾執教美國女排在2008年北京奧運會上獲得銀牌。郎平在2002年入選國際排球名人堂，並在2025年榮獲國際奧委會教練員終身成就獎。

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郎平：重走一遍仍選排球

郎平在微博發文道謝，並憶述自己14歲在北京開始打排球，從最初在球場上練球、穿上中國女排戰袍到赴意大利、美國、土耳其執教，整整50年離不開教練、隊員、隊友及球迷的支持，「我的每一個夢想能實現，都是因為有一群人懷著共同的信念，一起努力、一起拚搏。能和那麼多優秀的人一起經歷排球人生的黃金時代，是我最大的幸運和最珍貴的擁有」。

郎平感慨，回望過去50年，排球帶來的不僅是冠軍獎牌，更令她走遍世界，認識很多朋友，收穫了一輩子的友誼，「這樣的經歷和收穫是人生最重要的擁有，所以我很知足。如果重新走一遍這條路，我想我還會選擇排球。因為這一切都很值得」。