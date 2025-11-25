郎平獲國際奧委會教練終身成就獎　被譽為「中國體育偶像」

北京時間11月24日晚，國際奧委會宣布中國女排功勳主帥郎平和古巴的摔跤教練迪亞斯獲得國際奧委會教練終身成就獎。



郎平獲國際奧委會教練終身成就獎。（國際奧委會）

國際奧委會在社交媒體寫道：「郎平和迪亞斯從國際奧委會主席柯絲蒂·考文垂和國際奧委會運動員隨行人員委員會主席謝爾蓋·布勃卡手中接過國際奧委會教練終身成就獎。」

在國際奧委會的評語中，兩位教練都幫助無數運動員達到了各自運動項目的巔峰，郎平被譽為「中國體育偶像」。

郎平獲國際奧委會教練終身成就獎。（國際奧委會）

國際排聯祝賀。（國際排聯）

對於此次獲得的獎項，郎平倍感榮幸，她也向幫助過自己的人表達了感謝，「我衷心感謝國際奧委會和國際排聯對我執教工作的認可。我要感謝的人太多了——從我在中國、意大利和美國執教過的那些優秀的球隊和球員，到從我接觸這項運動之初就塑造我球技和人格的教練和導師們。這份榮譽屬於他們所有人。」

郎平曾於1995年-1998年和2013年-2021年擔任中國女排主教練，帶領球隊獲得2015年女排世界盃、2016年里約奧運會和2019年女排世界盃冠軍，為中國排球做出了卓越貢獻。