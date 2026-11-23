據國家保密局旗下「保密觀」微信公眾號消息，中國一名部委機關幹部麻某駐外時與某國情報人員結識，接受了該情報機構指派的任務，回國後開始了長期的竊密生涯。



麻某落網後，經法院審理，他長期搜集並向對方提供國家秘密，並因此獲取百萬餘元間諜經費。法院以犯間諜罪，判處麻某死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



中華人民共和國反間諜法。（微信公眾號＠國家安全部）

「保密觀」微信公眾號文章指，某部委工作人員麻某在駐A國工作期間，與B國駐A國情報人員凱琳結識。凱琳以加強溝通、學習中文等理由，頻頻約見麻某，希望多和其交流學習，並承諾給予麻某一定報酬。過了一段時間，凱琳逐漸將交流內容轉到政治敏感話題和國際時事熱點上，並開始打探中國駐A國機構人員及工作情況。

麻某向凱琳透露了涉及中方駐A國機構大量敏感信息，並將機構內部電話本提供給凱琳。隨着二人溝通日益深入，凱琳提出介紹同事唐正和麻某認識。見面後，唐正直接要求麻某加入B國情報機構，並要挾說如麻某不從，就將其過往非法行為向中國政府有關部門告發。

《中華人民共和國反間諜法》第五十五條規定，實施間諜行為，有自首或者立功表現的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有重大立功表現的，給予獎勵。（國家安全部）

麻某接受了B國情報機構間諜代理組織人指派的任務，簽署了「合作文件」，其中竟然包括「保密」「忠誠」等條款，每月領取固定報酬。唐正還專門為麻某配發了手提電腦，用於發送和接收情報。

駐外工作結束後，麻某回國，開啟了長期的竊密生涯。白天，他根據B國搜情要求，從工作中接觸到的涉密文件材料中搜集相應內容，晚上回家後整理好通過間諜網站發送出去。這期間，麻某先後竊取提供了百餘份情報信息，並以在國內接頭、國外見面的方式領取報酬，對方還會根據其提供情報的質量給予額外獎金。

法網恢恢，疏而不漏。麻某最終落網。經審理，麻某長期搜集並向對方提供中國國家秘密。其中，秘密級國家秘密9項，機密級國家秘密26項，並因此獲取百萬餘元間諜經費。法院以犯間諜罪，判處麻某死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。