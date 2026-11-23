據《新華社》報道，11月23日，中國足球協會發佈《紅圖計劃》，該計劃是中國足協構建的足球技術發展頂層框架，也是指導全國青少年足球工作的綱領性技術文件。



中國足協發佈《紅圖計劃》。

中國足協發佈《紅圖計劃》。

據介紹，《紅圖計劃》由中國足協技術總監、比利時人克瑞斯·范普維爾德（Chris Van Puyvelde）主導設計，主體文本分為理論篇、實踐篇、科技保障、推廣與規劃四篇，集中回答「培養什麼樣的球員、按什麼路徑培養、用什麼方式比賽」三個根本問題。其核心要義概括為「一個足球身份、一個發展框架、一種足球語言、一種學習哲學和一個長期願景」。

在理念層面，該計劃提出以技術、戰術、身體、心理、社交構成的五大培養支柱，確立「發展優先於成績、學習優先於勝利、質量優先於數量、潛力優先於過早選拔」的四個優先原則，引入球員長期發展模型，按基礎階段（6至11歲）、發展階段（12至16歲）、精英競技階段（17至21歲）分層設計培養路徑。

中國足協發佈《紅圖計劃》。（政事兒）

在比賽體系層面，《紅圖計劃》明確以1-4-3-3陣型為比賽基礎陣型，強調「製造人數優勢、避免人數均勢、拒絕人數劣勢」三大原則，進攻與防守原則互為鏡像，比賽風格應體現現代、主動、智慧、快速和充滿活力。

在實施層面，該計劃聚焦五大核心任務：構建技術體系框架，搭建分層分類的教練員培育體系，完善視像案例庫、訓練指導手冊和球員評價工具，推行試點先行，統籌青訓學院、賽事模式、人才識別和數據平台建設；並按啟動建設、試點深化、推廣普及、體系完善四個階段分步推進。

《紅圖計劃》提出2025年至2035年三階段戰略規劃，目標是到2035年基本形成具有中國特色、符合現代足球發展規律的青少年足球技術發展體系，穩定輸送精英球員，並建成能與強隊抗衡的國家隊。

中國足協主席宋凱表示，《紅圖計劃》是中國足球技術發展的一套教材，是十年磨一劍的系統工程，必須長期堅持。

「中國足球要變好，一定是從尊重規律、堅守青訓、久久為功開始。我們不怕起步慢，就怕反覆折騰；不怕短期難，就怕方向搖擺。」宋凱說，「堅持長期主義非常重要，紅圖已經繪定，關鍵在落地，關鍵在執行。」

目前，中國足球青少年訓練體系化培養已開始顯現成效。最近一年來，中國足協已開展31期集訓，覆蓋1541名球員、569名教練員，建立2551份U15精英球員檔案，並組織參加4項海外賽事、26場高水平比賽。青訓中心方面，目前已建成5個大區級中心，20餘個省級中心，250餘個市級中心和500餘個縣級中心。