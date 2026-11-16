內地男足U20冠軍戰　球僮扔門將水樽遭圍堵　球迷打鬥爆流血衝突

中國青少年足球聯賽男子U20組冠軍附加賽11月11日晚在杭州舉行，浙江隊互射12碼以4比3擊敗上海申花奪冠，但場內外接連發生衝突。一名球僮將申花門將的水樽扔上看台後，遭多名申花球員圍堵；看台上亦有雙方球迷打鬥，一名浙江球迷頭部流血。對於球僮是否遭毆打，兩家球會各執一詞，中足聯其後表示已介入調查。



據《澎湃新聞》報道，比賽在杭州蕭山體育中心舉行。網上流傳的現場影片顯示，互射12碼前，一名球僮拿走申花門將王杰的水樽，再將其扔上看台。據悉，水樽上貼有記錄浙江球員主射12碼習慣的紙條，隨後多名申花球員上前圍堵該名球僮。

對此，申花方面稱，球員圍堵球僮事出有因，但否認存在毆打；浙江方面則指，球僮遭申花球員圍打倒地。

內地男足U20冠軍戰爆發衝突。

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球迷互掟雜物後扭打 中足聯稱介入調查

除球僮球員衝突外，多段現場影片顯示，雙方部分球迷聚集在看台一側，互相投擲雜物，安保人員在中間阻攔，其後有人越過阻攔，與對方扭打。《澎湃新聞》報道指，一名浙江球迷在衝突中頭部受傷流血。

有目擊者表示，衝突位置在互射12碼球門後方的看台，起初雙方球迷各自為支持的球隊打氣，其後有人發生口角，繼而演變成肢體衝突。中足聯一名工作人員回應表示，已介入調查，當時尚未有結果，有結論後會發布公告。

內地男足U20冠軍戰爆發衝突。

申花領先兩球被追平 浙江互射12碼奪冠

賽事方面，申花上半場取得2比0領先。下半場，門將王杰兩度撲出浙江隊的12碼，但浙江在第87分鐘把握補射機會追回一球，完場前再以頭槌扳平。

雙方以2比2完成法定時間，加時亦未分勝負。浙江最終互射12碼以4比3勝出，奪得本屆中青賽男子U20組冠軍，並獲得與中冠第四名爭奪中乙聯賽名額的機會，申花則屈居亞軍。