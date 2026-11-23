福田口岸驚現女遊客「小腿藏蛇」闖關。《海關發布》消息，皇崗海關關員在福田口岸旅檢大廳監管入境內地的旅客及其行李物品時，發現一名身穿寬鬆長褲的女性旅客步態僵硬，遂上前攔截查驗，結果發現她竟將21條活蛇分別藏在左右小腿的護膝中。



21條活蛇均為束帶蛇。（海關發布）

據介紹，涉事女性旅客身穿寬鬆長褲，步態有些僵硬，進入海關監管區未主動申報，關員隨即上前攔截檢查。

經進一步查驗，海關關員發現其左、右小腿處均穿著用透明膠帶固定的黑色護膝，護膝內查獲用黑色襪包裹的活體蛇各3包。經清點，共計查獲活體蛇21條。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批活體蛇均為束帶蛇，屬於外來物種。

21條活蛇均為束帶蛇。（海關發布）

海關提醒，根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。