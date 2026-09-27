男女薯片罐藏2000萬日圓現鈔闖關　機檢影像異常羅湖口岸被查

「海關發布」消息，近日，羅湖海關在內地出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元（約101.96萬港元）。



近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布）

據海關介紹，當日，海關關員在對內地出境旅客進行監管時，發現一名男性旅客和一名女性旅客進入海關監管區未主動申報。該男性旅客的黑色背包機檢圖像顯示異常，海關關員隨即對其進行攔截檢查。

經檢查，關員在黑色背包內發現4罐不同顏色的薯片盒。打開後，黃色薯片盒內有日圓現鈔1捆，其餘3罐薯片盒內各有3捆日圓現鈔。每捆均為200萬日圓，共計10捆，合計2000萬日圓。該旅客屬於15天內多次出境人員，其所攜帶的日圓現鈔超出規定限額。

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布截圖）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布截圖）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布截圖）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布截圖）

近日，羅湖海關在出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元。（海關發布截圖）

海關提醒：根據相關規定，15天內第二次及以上出境旅客允許攜帶外幣等值不超過1000美元，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。