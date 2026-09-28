道友鼻尖沾粉羅湖過關偷𥄫關員惹疑 海關攔截波鞋內檢8包K仔
撰文：林芷瑩
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羅湖海關日前發現有男性旅客入境內地時步態不穩，遂上前攔截檢查期間，發現對方流鼻涕，鼻尖上沾有不明白色粉末，並在其右腳球鞋內查獲多袋白色粉末，經鑑定證實為氯胺酮（俗稱K仔） ，案件已移交海關緝私部門處理。
據內地海關總署官方信息平台「海關發布」消息，海關人員在監管入境旅客時，發現一名男性旅客進入海關監管區未主動申報，他身穿防曬衣和短褲，步態不穩，邊走邊偷瞄關員，海關人員隨即對上前攔截檢查。
檢查過程中，關員發現該旅客流鼻涕，鼻尖上沾有不明白色粉末。經進一步檢查，關員在其右腳球鞋內發現8包用透明密封袋包裝的白色粉末；同時，在鞋內一張紙巾中，發現1元及5元面值人民幣現鈔各1張，以及透明密封袋1個，袋內裝有白色粉末，現鈔上也沾有白色粉末。
經現場檢測，上述白色粉末均呈氯胺酮陽性反應。後經專業機構鑑定，確認為氯胺酮，淨重4.79克。目前，該案已移交海關緝私部門處理。
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