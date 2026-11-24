今年9月下旬，3名中國女子在泰國被以提供娛樂表演陪侍服務為由誘騙至一處兩層別墅，遭到非法拘禁和性侵害，隨後被泰國警方救出。



泰國警方於11月22日通報，經追查，揭發案發別墅背後牽涉一個利用泰籍人士當「人頭」代持股權、非法控制當地不動產的企業網絡。當地法院已批出26份拘捕令，涉及20名泰國籍及6名中國籍人士，涉案被鎖定的房產及土地資產總估值超過3528萬泰銖（約港幣815萬元）。



3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

據此前報道，今年9月22日，一名中國籍女子透過微信向親友發送求救訊息及定位，指正遭人囚禁。隨後泰國警方展開行動，於9月23日凌晨突擊搜查一處兩層別墅，救出3名年齡介乎23至36歲的中國籍女子，並制服4名中國籍男子。

獲救女子中有人身上帶有明顯傷痕且神情驚恐。警員在現場搜出用於禁錮的鎖鏈、多盒安全套及吸食冰毒（甲基苯丙胺）的器具。受害人供稱，她們原被以「提供娛樂表演陪侍服務」為由誘騙至該處，抵達後即被沒收手機、篡改密碼及遭非法禁錮，期間更慘遭性侵害及被迫轉帳，其國內親屬亦收到勒索贖金的要求；被捕的4名中國籍男子中，其中3人未持有護照涉嫌非法偷渡入境，其餘1名男子則持有護照入境。

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

一名泰籍「人頭」掛名54間公司

綜合《中國僑網》和《紅星新聞》報道，泰國警方核查案發別墅的產權資料，發現該物業歸屬於一間採用51%泰籍股東、49%外籍股東架構註冊的公司，懷疑存在利用泰籍人士代持股份的嫌疑。

3名中國女子在泰國遭誘騙後囚禁侵害。（星暹日報）

調查發現，一名泰籍名義股東同時出現在多達54間公司的股東名單內，專門承接公司註冊、物色代持股東業務。警方搜查包括一間涉嫌代辦違規註冊的機構及3處與中國股東相關的住宅。法院已批出26份拘捕令，涉及20名泰國人、6名中國人。其餘在逃的泰籍及中國籍人士資料已全數錄入移民局系統，一旦出入境即會被攔截拘捕。同時，當局亦鎖定6個關聯房產及土地，總面積約998平方米，估值逾3528萬泰銖。

有分析指出，51%泰籍股東搭配49%外籍股東的股權比例，在泰國本身不直接等同於違法代持。執法機關判斷是否屬於非法代持，關鍵在於核查泰籍股東有否實際出資、資金來源、帳戶控制權、實際經營參與度及利潤流向。若泰籍股東僅收取「掛名費」而不參與營運，實質控制權與收益全歸外籍人士，即屬違法代持。

3名中國女子在泰國遭拘禁後獲救，案件調查牽出股權代持網路。（中國僑網）

3名中國女子在泰國遭拘禁後獲救，案件調查牽出股權代持網路。（中國僑網）

為打擊此類灰色產業鏈，泰國商業發展廳今年已兩度收緊企業註冊審查。自2026年1月起，高風險外資相關註冊申請須提交泰籍股東銀行流水以證出資能力；3月新規更要求核實股東實繳出資。官方指，新規實施後高代持風險的註冊申請一度銳減約65%。

根據泰國《外籍人經營法》，協助外籍人士違規經營的泰籍「人頭」及幕後外籍操控者，一經定罪最高可判處3年監禁，並處以10萬至100萬泰銖（約港幣2.3萬元至23.12萬元）罰款；若涉及非法取得土地，更將面臨嚴懲。