泰國芭堤雅爆發天價名錶羅生門。一名中國男遊客報稱在酒店房內，遭兩名變性女子盜走護照及價值約60萬美元（約468萬港元）的滿鑽百達翡麗（Patek Philippe）名錶。警方拘捕兩名疑犯並起回名錶，惟兩人反指事主拒付服務費。



一名中國男遊客報稱在酒店房內，遭兩名變性女子盜走護照及價值約60萬美元（約400萬元人民幣）的滿鑽百達翡麗（Patek Philippe）名錶。（Khaosod）

吳先生指控兩名女子在芭堤雅中天海灘第6巷（Jomtien Soi 6）酒店房內取走了他的護照及一隻名貴手錶。（The Pattaya News）

繳2萬泰銖贖金僅換回證件 400萬名錶突遭帶走

據泰媒《Khaosod》，中國籍事主吳義增（音譯）於11月7日前往芭堤雅市警察局報案，指控兩名女子在芭堤雅中天海灘第6巷（Jomtien Soi 6）酒店房內取走了他的護照及一隻名貴手錶。

事主向警方表示，失竊手錶為瑞士頂級鐘錶品牌百達翡麗（Patek Philippe）鸚鵡螺系列（Nautilus）型號PP5719G。該錶採用18K白金錶殼，全錶鑲滿鑽石，事主估計價值高達60萬美元（約468萬港元）。

失竊手錶為瑞士頂級鐘錶品牌百達翡麗（Patek Philippe）鸚鵡螺系列（Nautilus）型號PP5719G。（The Pattaya News）

失竊手錶為瑞士頂級鐘錶品牌百達翡麗（Patek Philippe）鸚鵡螺系列（Nautilus）型號PP5719G。（網絡圖片）

報道指出，失竊後，兩名女子隨即向事主索取金錢，聲稱要交錢才肯歸還財物。吳先生當時同意支付20000泰銖（約合4600港元）現金「贖回」物件。但女子只交還了護照，拿著天價名錶直接離開酒店。

兩名變性女疑犯反控中國男「完事拒付服務費」

芭堤雅警方接報後展開追查，最終於11月8日凌晨約0時30分採取行動，拘捕兩名分別為30歲及24歲的泰國籍變性女疑犯。兩人被捕後，已將該隻鑲鑽百達翡麗交還警方。

拘捕兩名分別為30歲及24歲的泰國變性女疑犯。（Khaosod）

她們供稱，由於該名中國遊客拒絕支付「服務費」，兩人才決定扣起他的護照與名錶，企圖以此脅迫事主付款。

目前芭堤雅警方已將兩名疑犯扣查，並表示調查人員會繼續對兩人採取法律行動，案件仍在進一步調查當中。