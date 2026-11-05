前央視主持人程萬軍台灣｢跳機｣尋求政治庇護　陸委會：已送返泰國

大陸資深媒體人、前央視《法律講堂》節目主持人程萬軍，從泰國抵達桃園國際機場，未依原定行程轉機，留在機場管制區內，公開拍片求援，盼台灣政府提供短期人道保護。



程萬軍，從泰國抵達桃園國際機場，未依原定行程轉機，而是滯留機場盼台灣政府提供短期人道保護。

據《中時新聞網》及《聯合新聞網》，程萬軍曾任《法律與生活》雜誌社主編及大陸央視法律節目《法律講堂》主持人。

他在影片中自述，2019年在工作例會上發表不當言論，遭人錄音舉報，隨後被捕並判刑6年，直到2025年刑滿出獄。

程萬軍聲稱，出獄後為了公開獄中經歷、發表監獄作品，選擇離開大陸流亡海外。他已向聯合國難民署駐泰國辦事處尋求協助，並被列為最高風險等級個案，但相關單位告知，無法保證他在泰國等待第三國安置期間的人身安全。

他聲稱，自己在海外媒體發表的監獄自白，因擔心遭當局迫害，加上護照及簽證即將到期，才決定轉往台灣尋求短期人道保護。

台陸委會：沒有被限制人身自由

陸委會4日指出，每年均會發生多起類似案件，政府必須要有甄別機制，不可能每一件都以暫時留置處理，「本案主要關鍵在於政府無法核實程先生所說遭受迫害之情事」。

陸委會稱，到目前為止，除了當事人自己聲明內容以外，政府找不到其他第三方事證來佐證。此外，程先生「可自由出入中國大陸，也沒有被限制人身自由」。

移民署則已於三日表示，因當事人未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，且並無有效入境許可證件，已依規定，送返前一航點泰國曼谷。另當事人態度拒不配合，於登機過程極力抗拒，並有自傷行為，移民署乃採取必要措施以維護飛航安全。