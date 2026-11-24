2018年底，巴拿馬籍貨輪「FLYING」號在馬達加斯加海域遭執法船追擊並控制，船上包括9名中國船員在內的15名船員隨後被捕入獄。在忍受了5年半的牢獄之災後，他們於2024年7月在中國駐馬達加斯加大使館的斡旋下獲釋回國。然而，當他們通過法律途徑贏得近500萬元（人民幣，下同）的薪資賠償判決後，卻在執行階段再次陷入困境。



FLYING號貨輪被囚馬達加斯加的15名船員合影，2019年7月攝於Toamasina監獄。（紅星新聞）

疑受船東瞞騙涉走私紅木 貨輪遭火箭彈追擊俘虜

2018年9月，香港民豐船務有限公司（實控人為福州夫婦楊建豐、巫秀青）租賃了「FLYING」號貨輪，並通過大連華商船務有限公司招聘包括11名中國人在內的17名船員前往馬達加斯加運貨，楊建豐的姐夫胡敬運作為船東代表隨船。

大副申文波與船長于天財回憶，這次航行從一開始便極不尋常，船隻缺少常規的航次指令、代理及貨物信息，楊建豐始終未透露具體裝運什麼貨物。10月底，貨輪抵達馬達加斯加附近海域後，應楊建豐要求在公海反覆漂航、躲避偵查；11月期間，甚至出現執法船靠近及軍機低空盤旋拍照的情況。

2018年11月，對FLYING號拍照偵查的偵察機。（紅星新聞）

12月15日，楊建豐通過郵件下達指令，要求船隻即刻前往指定錨位裝貨，並承諾「如有任何問題由我個人承擔，與船員無關」。船員們雖集體反對並要求出示書面材料，但船長在簽署《個人利益保障協議》後仍執行指令。

12月18日凌晨，「FLYING」號貨輪突遭多艘馬達加斯加海警船追擊逾三小時，對方開槍並發射火箭彈致船隻失去動力，全員被俘。2019年1月，受傷的船東代表胡敬運與二副劉延忠獲准下船就醫，隨後在船東協助下非法離境回國。船員們認為，正是這兩人的擅自離境激怒馬達加斯加，導致其餘15名船員被關進監獄。

兩度重判合計25年 使館斡旋終獲釋

2019年3月，馬達加斯加法院以「非無害通過」等罪名判處15名船員5年監禁，船長另因「逃逸罪」加判6個月。2021年11月，馬達加斯加特別法庭又以「企圖非法出口玫瑰木罪」追加判處船員各20年監禁並處高額罰款。庭審稱，該船曾有走私紅木前科，但船員們堅稱自己2018年才上船，對航次目的毫不知情，完全是替船東背鍋。

事發初期，楊建豐曾向家屬承諾會花錢解救並補發兩個月工資，但自2019年7月談判失敗後，巫秀青「徹底隱身」，楊建豐也近乎失聯。

船員們在馬達加斯加監獄囚室中的生活場景。（紅星新聞）

Toamasina監獄白天放風場景，近處鐵板為廁所門。（紅星新聞）

馬達加斯加監獄條件極差，9名中國船員要忍受不乾淨的飲水和食物、皮膚病，一邊依賴當地華商僑領接濟藥物和物資，一邊每周向使館、國際組織及律師求助，期間甚至有船員為求保釋遭當地華商詐騙10萬元。直到2024年7月底，經中國駐馬達加斯加大使館多方斡旋，被囚船員終於獲釋，9名中國船員持臨時旅行證於7月31日平安飛抵北京。

兩審勝訴獲賠近500萬 執行階段再遇阻

回國後，9名船員向廈門海事法院起訴，要求船東楊建豐、巫秀青、民豐公司及勞務派遣方大連華商（法定代表人丁全毅、監事丁克明）賠償被囚期間的薪資及利息。

庭審中，兩方被告均試圖以香港註冊的殼公司推卸責任。但法院通過郵件及工資發放流水查明，船員薪資路徑為「楊建豐—巫秀青—大連華商」，認定兩方均為實際用工主體，應負主要責任；同時指出船員在受聘時未核實外派公司資質，亦存在一定過錯。

2024年7月31日，9名中國船員回國。（紅星新聞）

2025年6月一審判決及同年12月福建省高院終審判決均認定，除船長個人擔責比例較高外，其餘船員的損失由民豐公司、大連華商及船員本人按70%、20%、10%的比例分擔（獄中自費開支未納入賠償）。兩方被告共計需賠償約499.8萬元，其中民豐公司承擔約394萬元，大連華商承擔約105萬元。

然而，勝訴後執行卻陷入僵局。今年10月，廈門海事法院已對涉事兩家公司發出執行公告，並將楊建豐、巫秀青列入失信被執行人名單及限制高消費。但據船員與代理律師黃鑫透露，大連華商方面表示帳面僅有約95萬元可執行資金，希望船員減免剩餘10萬元，但遭船員堅決拒絕。至於楊建豐目前處於失聯狀態，法院難以聯繫；巫秀青則哭窮稱自己月入僅三四千元且孩子患病，無力履行。

代理律師黃鑫指出，距事發已過去8年，被執行人有充足時間通過各種交易轉移或處置名下財產，在海量資金流水面前極難追查。對此，船員們無奈感嘆：「如果楊建豐、巫秀青不賠償，那我們5年半的苦難不就白受了？」