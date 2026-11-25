11月25日，神舟二十四號航天員乘組順利進駐「天宮」，中外航天員實現首次「太空握手」。這是中國航天史上第9次「太空會師」，也是天宮首次迎來外籍航天員。黎家盈準備了蛋糕歡迎隊友，6名航天員合影留念。



黎家盈準備了蛋糕歡迎隊友。（央視新聞）

黎家盈準備了蛋糕歡迎隊友。（央視新聞）

黎家盈準備了蛋糕歡迎隊友。（央視新聞）

6名航天員合影留念。（央視新聞）

據新華社報道，中國載人航天工程辦公室介紹，在載人飛船與空間站組合體成功交會對接後，神舟二十四號航天員乘組從飛船返回艙順利進入軌道艙。25日下午2時35分，在軌執行任務的神舟二十三號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的3名航天員入駐中國空間站，中外航天員實現首次「太空握手」。

航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）組成。這是中國航天史上第9次「太空會師」，也是「天宮」首次迎來外籍航天員。

在直播畫面中，神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈，在空間站天和核心艙迎接神舟二十四號航天員。黎家盈為隊友準備了蛋糕，她說，「我剛烤了太空小蛋糕來歡迎你們，等下一起吃！」隨後，6名航天員合影留念。後續，6名航天員將在空間站進行在軌輪換。

神舟二十三號航天員迎接神舟二十四號航天員。（央視新聞）