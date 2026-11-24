今天（11月24日）上午9時，神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行，介紹此次任務有關情況。《香港01》全程直播。本次中國天宮將迎來首位外籍航天員，來自巴基斯坦的穆罕默德·齊尚·阿里。



航天員湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。航天員武毅來自於我國第三批航天員，將首次執行飛行任務。巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里將成為首位到訪「天宮」的外籍航天員。



中國載人航天工程辦公室稱，執行一年期在軌駐留試驗的是朱楊柱，意味黎家盈將與神二十四乘組中的巴基斯坦航天員一起返回地球。



航天員湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。

航天員武毅來自於我國第三批航天員，將首次執行飛行任務。

本次中國天宮將迎來首位外籍航天員，來自巴基斯坦的穆罕默德·齊尚·阿里。

今天（11月24日）上午，神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。發言人介紹，經研究決定，瞄準北京時間11月25日08時18分發射神舟二十四號載人飛船。

發言人介紹，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。

神舟二十四號是今年載人航天的收官一發，也是載人航天工程歷史上第41次飛行任務、第18個航天員乘組。這次乘組3人，2名中國航天員加1名巴基斯坦載荷專家，是中國載人航天史上第一次中外聯合飛行。

根據任務安排，來自巴基斯坦的航天員將以載荷專家身份執行短期飛行任務。在軌期間，除參與重組日常工作外，主要承擔中巴合作的空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及實驗單元的安裝，並按計劃開展在軌實驗。

左邊為穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）右邊則為胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）。

發言人介紹，巴基斯坦航天員完成短期聯合飛行任務後，隨神舟二十三號載人飛船返回，神舟二十三號乘組中的1名航天員將繼續在軌駐留，完成一年期在軌駐留試驗。