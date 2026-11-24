神舟二十四號直播｜周三8時18分發射 外籍航天員參與黎家盈返航
撰文：林芷瑩 鄭寧
出版：更新：
今天（11月24日）上午9時，神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行，介紹此次任務有關情況。《香港01》全程直播。本次中國天宮將迎來首位外籍航天員，來自巴基斯坦的穆罕默德·齊尚·阿里。
航天員湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。航天員武毅來自於我國第三批航天員，將首次執行飛行任務。巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里將成為首位到訪「天宮」的外籍航天員。
中國載人航天工程辦公室稱，執行一年期在軌駐留試驗的是朱楊柱，意味黎家盈將與神二十四乘組中的巴基斯坦航天員一起返回地球。
今天（11月24日）上午，神舟二十四號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。發言人介紹，經研究決定，瞄準北京時間11月25日08時18分發射神舟二十四號載人飛船。
發言人介紹，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。
神舟二十四號是今年載人航天的收官一發，也是載人航天工程歷史上第41次飛行任務、第18個航天員乘組。這次乘組3人，2名中國航天員加1名巴基斯坦載荷專家，是中國載人航天史上第一次中外聯合飛行。
根據任務安排，來自巴基斯坦的航天員將以載荷專家身份執行短期飛行任務。在軌期間，除參與重組日常工作外，主要承擔中巴合作的空間科學實驗任務，重點完成實驗樣品及實驗單元的安裝，並按計劃開展在軌實驗。
發言人介紹，巴基斯坦航天員完成短期聯合飛行任務後，隨神舟二十三號載人飛船返回，神舟二十三號乘組中的1名航天員將繼續在軌駐留，完成一年期在軌駐留試驗。
神舟二十三｜中國空間站將首迎巴基斯坦航天員 黎家盈備｢會師宴｣神舟二十四號任務完成全區合練 首名外籍航天員或於25日升空神舟二十四號｜飛船及火箭組合體轉運至發射區 計劃近日擇機發射神舟二十四｜巴基斯坦載荷專家獲選！天宮將迎首位外籍航天員到訪