有商業衛星影像顯示，中國廣州船廠建造的新一代超大型綜合補給艦已於今年下水，艦長約270米，滿載排水量估計達6.5萬至7萬噸，超越現役所有同類支援艦。該艦體量不僅高於印度維克蘭特號航母，更是日本加賀號的兩倍以上。隨著解放軍大型水面艦艇頻密赴西太平洋遠訓，遠洋後勤補給能力正成為決定海軍深藍作戰半徑的核心指標。



近年多張商業衛星影像與船廠照片在國際軍事觀察圈引發廣泛關注。據《南華早報》引述衛星影像分析指出，位於廣州的廣船國際造船廠建造了一艘體型遠超現役艦艇的大型綜合補給艦，外界暫稱其為901A型或90X型。

印度退役海軍少將蒙蒂·卡納（Monty Khanna）在印度國家海事基金會發布的海軍專題研究報告中確認，該艘新艦全長約270米、寬約36米，已於今年7月初下水，並於船台建造完成進入下水浮渡階段，顯示中國正加速擴大遠洋後勤艦隊規模。

901A與中國901型補給艦及美國供應級補給艦的俯視對比。（網頁搜索圖片）

901A型補給艦與三型航母的俯視對比。（網頁搜索圖片）

體量超越現役支援艦 直逼中型航空母艦

綜合多家防衛研究機構的測算數據，這款新型綜合補給艦的滿載排水量落在6.5萬至7萬噸區間，比解放軍現役的901型綜合補給艦高出約兩萬噸。目前中國海軍現役的兩艘901型補給艦呼倫湖號與查干湖號，滿載排水量約為4.5萬至4.8萬噸，與美國海軍現役最大型的供應級（Supply-class）快速戰鬥支援艦處於同一量級。新型補給艦下水後，隨即成為全球噸位最大的作戰支援艦艇。

若將該艦與多國現役航空母艦作橫向對比，更能直觀看出其體量規模。印度首艘國產航母維克蘭特號（INS Vikrant）滿載排水量約4.5萬噸；日本海上自衛隊完成航母化改裝的出雲級直升機護衛艦加賀號（JS Kaga），滿載排水量約2.7萬噸；至於英國皇家海軍伊利沙伯女王級航母威爾斯親王號（HMS Prince of Wales），其設計標準排水量約6.5萬噸，滿載排水量則達8萬噸。

換言之，中國這艘新型補給艦的滿載排水量已超過印度航母，更是日本加賀號的兩倍以上，整體尺寸直逼中型航母。

在艦體設計上，該艦不僅艦身加長加寬，甲板兩側亦配置了更多大型固液補給門架。軍事觀察人士指出，更大的內部艙容意味著其能夠攜帶遠超901型的艦用燃油、航空煤油、各型導彈彈藥及乾貨食品，並能同時為航母與多艘護航驅逐艦進行雙向並行補給，大幅縮短編隊在海上補給時的脆弱窗口期。

海軍呼倫湖艦為臨沂艦、滄坊艦實施海上航行補給。（中國軍網）

艦隊大型化與西太平洋演訓催生後勤剛需

解放軍對超大型補給艦的迫切需求，源於過去十年間主力水面作戰艦艇的快速大型化與遠洋化。以驅逐艦為例，中國海軍主力驅逐艦已從早年6000噸級的052C型，逐步演進至7000噸級的052D型，再躍升至滿載排水量超過1.2萬噸的055型大型驅逐艦。隨著相控陣雷達功率提升、垂直發射單元數量倍增，單艦的燃油消耗與彈藥攜帶量均大幅上升。

與此同時，中國海軍遠洋訓練已常態化。自901型補給艦呼倫湖號服役並伴隨遼寧艦編隊執行任務以來，解放軍航母戰鬥群與水面艦艇編隊多次穿越宮古海峽進入西太平洋演訓。在缺乏海外大型海軍基地支撐的客觀條件下，遠洋編隊在第一島鏈以東海域的一切燃油、彈藥與生活物資消耗，均須依賴伴隨航行的綜合補給艦提供「伴隨式保障」。過去一艘901型補給艦支援一個中型編隊已顯吃力，隨著福建艦進入服役階段以及後續航母發展，建構更大噸位的補給艦隊成為必然選擇。

自901型補給艦呼倫湖號服役並伴隨遼寧艦編隊執行任務以來，解放軍航母戰鬥群與水面艦艇編隊多次穿越宮古海峽進入西太平洋演訓。（中國軍網）

核動力時代仍需巨型補給艦支撐

外界不少聲音關注，隨著中國海軍推進下一代大型航母研發，未來若引入核動力系統，航母自身將不再需要頻繁補充航行燃油，屆時是否仍需建造近7萬噸的巨型補給艦。從現代海戰的編隊運作邏輯來看，答案依然是肯定的。

首先，核動力僅解決航母自身的推進能源問題，但航母搭載的數十架艦載戰鬥機、預警機及直升機，在高強度起降作戰下每天需消耗數百噸航空煤油；其次，伴隨航母作戰的055型驅逐艦、052D型驅逐艦及054B型護衛艦均採用燃氣輪機或柴油機常規動力，在高速機動護航時耗油量極為龐大。此外，現代海空對抗下的防空導彈與反艦武器消耗速度極快，加上數千名官兵在長達數月遠洋部署期間的淡水與食品補給，均需要大型綜合補給艦提供持續支撐。

從更宏觀的造船工業格局觀察，中國依託全球規模最大的民用造船產能，在大型軍輔船隻的建造週期與成本控制上展現出顯著優勢。

據《南華早報》關於中美造船業對比的報導，美國造船業正面臨產能瓶頸，甚至需要尋求日本與韓國造船廠協助以縮小與中國的艦隊規模差距。儘管美國海軍在現役航母與核潛艇的存量總噸位上仍保有優勢，但中國透過大型船舶設計與模塊化建造技術，正穩步補齊遠洋後勤短板，為海軍走向更遠海域奠定物質基礎。