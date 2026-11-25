隨著中國人民解放軍空軍近期透過官媒密集公開「攻擊-11」（正式代號「玄龍」）隱身無人機的內置彈艙與實戰訓練畫面，印度防務媒體再度聚焦該款無人機過往在西藏日喀則機場的高原部署動態。



印媒分析指，雖然印度空軍列裝的俄製S-400防空系統具備遠程攔截能力，但面對具備全向隱身設計且能依託喜馬拉雅山脈地形低空突防的無人作戰平台，印軍正評估引進短程防空武器以填補末端防禦缺口。



隨著中國人民解放軍空軍近期透過官媒密集公開「攻擊-11」（正式代號「玄龍」）隱身無人機的內置彈艙與實戰訓練畫面，印度防務媒體再度聚焦該款無人機過往在西藏日喀則機場的高原部署動態。（網頁搜索圖片）

央視披露「玄龍」實戰細節 日喀則部署紀錄再被翻出

2026年11月是中國人民解放軍空軍成立77周年，央視軍事頻道在紀念專題中罕見公開多組「攻擊-11」隱身無人機的高清近距離畫面。

根此前報道，官方明確披露該機正式代號為「玄龍」，採用無尾飛翼氣動布局，進氣道設於機背上方，尾部採用扁平化熱信號屏蔽工藝，所有對地打擊彈藥均收納於機腹內置彈艙之中。畫面顯示該機已具備在複雜氣象條件下執行實彈打擊與有人無人協同作戰的能力。

這一動態隨即引起印度防務輿論的密切關注。印度軍事網站「印度國防研究之翼」（IDRW）近日撰文重提，早在2025年8月至9月期間，商業衛星影像便曾捕捉到至少3架「攻擊-11」進駐西藏日喀則和平機場進行高原適應性測試。

根據《香港01》過往引述美國防務媒體的報導，日喀則機場距離中印邊境錫金段僅約145公里，長年是解放軍部署高空偵察無人機與殲-20隱身戰機的前沿樞紐。印媒認為，隨著「攻擊-11」正式形成作戰能力，其若再度前沿部署至高原機場，將對印軍北部防空識別區構成直接壓力。

中國空軍無人作戰飛機攻擊-11與戰機進行協同作戰。（央視新聞）

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

全向隱身疊加地形遮蔽 考驗S-400遠程雷達極限

從氣動與隱身技術層面分析，「攻擊-11」在低可探測性上具備先天結構優勢。相較於仍保留鴨翼與垂尾的有人駕駛隱身戰鬥機，「攻擊-11」取消了所有垂直與水平尾翼，將雷達散射截面積壓縮至極低水平，並配合新型隱身塗層與背負式進氣道遮擋發動機葉片，實現了前向、側向與後向的全向隱身能力。

針對這一威脅，印度媒體一方面強調印度空軍列裝的俄製S-400「凱旋」遠程防空導彈系統具備反隱身目標探測能力，並非易於突破的擺設，同時指出目前尚無公開證據顯示「攻擊-11」專門針對印軍S-400進行過特定參數適配。但另一方面，印媒亦坦承該機對印度防空網帶來了全新挑戰。

在實戰環境下，中印邊境所在的喜馬拉雅山脈地形極為崎嶇，高山深谷對地面雷達波束形成天然的物理遮蔽。受限於地球曲率與山體阻擋，即便是最大探測距離達數百公里的S-400雷達陣列，對於貼近山谷低空飛行的無尾飛翼無人機亦存在探測盲區。一旦無人機利用地形掩護逼近防空陣地，留給防空系統的反應時間將被大幅壓縮。

解放軍大方展示隱身無人機攻擊-11。（央視軍事）

防空壓制任務針鋒相對 印度擬引進「鎧甲」系統補齊末端短板

值得關注的是，「攻擊-11」在設計定位上本就專精於「壓制敵方防空」（SEAD）與穿透性打擊任務，其核心作戰目標正是各類中遠程防空雷達與導彈發射陣地。此外，在裝備體系對比上，中國軍方早於印度採購並列裝S-400防空系統，且總體列裝規模更為龐大，這意味著解放軍在日常對抗演練中擁有充足的同型防空裝備進行實戰化模擬測試。

面對無人機滲透帶來的防護難題，新德里方面已著手尋求補足近程防禦層級。根據印度斯坦時報（Hindustan Times）與防務媒體Defence Security Asia報導，印度截至2026年中已接收4套S-400系統，第5套預計於2027年初交付；與此同時，印度軍方正評估向俄羅斯採購約13套「鎧甲」（Pantsir）短程彈炮合一防空系統，計劃將其部署於S-400陣地周邊，專門攔截低空突防的無人機與巡航導彈。

軍事分析指出，現代高原空戰已演變為偵察預警、隱身突防、電子對抗與多層防空的體系化較量。單純依賴外購防空武器進行被動防禦，不僅面臨採購成本高昂與後勤維護受制於人的考驗，在面對具備自主研發與量產迭代能力的無人作戰體系時，防空一方在戰場主動權與消耗成本比上仍將承受長期壓力。