參加中柬「金龍-2026」聯合演習的中方參演部隊於11月22日抵達中柬雲壤港聯合保障和訓練中心。公開畫面顯示，在054A型導彈護衛艦「許昌」艦護衛下，071型綜合登陸艦「崑崙山」艦直接靠泊雲壤港碼頭，並透過艦尾跳板將96A式主戰坦克、10式自行迫榴炮及相關保障車輛卸載上岸。這是公開紀錄中，中國海軍首次動用兩棲登陸艦將主戰坦克跨海投送至海外。



參加中柬「金龍-2026」聯合演習的中方參演部隊於11月22日抵達中柬雲壤港聯合保障和訓練中心。（網頁搜索圖片）

071型兩棲登陸艦崑崙山號、054A型飛彈護衛艦許昌號和903A型綜合補給艦烏倫古湖號停靠在柬埔寨里姆港的中柬聯合支援訓練中心。（微博＠南部戰區）

突破過往運輸模式 重型履帶裝備首次跨海靠港卸載

回顧中國海軍過往的海外兵力投送歷史，兩棲艦艇與大型運輸機雖然已多次執行跨國演訓與海外撤僑、護航任務，但在重型地面裝備的跨境運輸上，始終存在明確的載具分工。2015年8月中俄「海上聯合-2015（II）」演習期間，071型「長白山」艦與072A型「雲霧山」艦曾前往俄羅斯海參崴（符拉迪沃斯托克）附近海域，當時載運的是專為兩棲登陸設計的05式兩棲裝甲戰車，並採取直接搶灘登陸的方式上岸。

在此之後，無論是中國人民解放軍駐吉布提保障基地的輪換部署、2024年中坦「和平團結-2024」聯合演習，抑或是往年舉辦的中柬「金龍」系列聯演，海軍兩棲編隊在海外港口投送的地面裝備，均以輪式裝甲車、突擊車或輕型後勤車輛為主。至於噸位更大、對碼頭承載與跳板坡度要求更高的主戰坦克，過去解放軍赴俄羅斯等國參加國際軍事比賽或聯合演習時，多數依靠跨國鐵路網進行陸上長途運輸。

此次「崑崙山」艦在「金龍-2026」聯演中直接將96A式主戰坦克與10式自行迫榴炮運抵柬埔寨雲壤港，並依託固定碼頭完成滾裝卸載，意味著中國海軍在重型履帶裝甲部隊的遠海投送與前沿快速展開領域，完成了從理論驗證到實兵操作的關鍵跨越。

到了2026年的第8次聯演，參演編制進一步拓展為陸軍、海軍、空軍及聯勤保障部隊的多軍兵種聯合行動。（微博＠南部戰區）

此次「崑崙山」艦在「金龍-2026」聯演中直接將96A式主戰坦克與10式自行迫榴炮運抵柬埔寨雲壤港，並依託固定碼頭完成滾裝卸載。（微博＠南部戰區）

十年八屆演訓演變 從單一陸軍分隊邁向諸軍兵種聯合

自2016年12月首次舉辦以來，中柬「金龍」系列聯演至今已走過10個年頭，2026年正好是該系列演習的第8次舉行。縱觀這10年間的演訓規模與參演兵力構成，可以清晰觀察到兩軍合作深度與解放軍聯合作戰能力的逐步升級。

在演習創辦初期，中方參演力量主要以陸軍輕裝步兵分隊與特戰分隊為主，演練課目集中於反恐維穩、人道主義救援及工程排雷等非傳統安全領域。隨著兩軍互信深化與裝備現代化推進，2024年舉行的「金龍-2024」是中國海軍艦艇編隊與柬埔寨海軍聯合進行的首次實兵演練，演練內容擴展至海上聯合反恐與港口防衛。

到了2026年的第8次聯演，參演編制進一步拓展為陸軍、海軍、空軍及聯勤保障部隊的多軍兵種聯合行動。在新華社與中國國防部過往發布的相關聯演資料中，跨區域兵力投送與多軍種協同一直是解放軍海外演訓的核心指標。此次重型裝甲分隊隨海軍兩棲編隊跨海部署，使演訓場景從單純的維穩處突，提升至具備完整攻防與重裝機動作戰能力的聯合作戰層級。

2024年舉行的「金龍-2024」是中國海軍艦艇編隊與柬埔寨海軍聯合進行的首次實兵演練，演練內容擴展至海上聯合反恐與港口防衛。（國防部網）

雲壤保障中心投入運作 打通前沿後勤與港口依託關鍵環節

重型主戰坦克之所以能夠順利在海外港口直接下船，除了兩棲登陸艦本身的裝載設計外，接收港口的基礎設施條件同樣起著決定性作用。本次演訓也從側面印證，中柬雲壤港聯合保障和訓練中心在完成相關碼頭與後勤設施建設後，已具備接納大型兩棲作戰艦艇及重型裝備卸載的實際保障能力。

在此之前，中國海軍曾派出056A型輕型護衛艦長期輪換停靠雲壤港。當時該基地展現的功能，主要側重於日常近海巡邏、港口防務協作以及中柬雙邊基礎訓練，停靠艦艇噸位相對較小，後勤保障需求亦較為單一。

071型綜合登陸艦滿載排水量超過2萬噸，對港池水深、碼頭岸壁強度、靠泊繫留設施以及重型車輛集結場地均有嚴格要求。這次「崑崙山」艦搭載96A式主戰坦克與自行迫榴炮順利進駐並完成卸載，等於完整跑通了「遠海航渡、固定碼頭卸載、前沿重裝展開、綜合後勤補給」的全流程作業。