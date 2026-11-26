美國總統特朗普日前赴深圳出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，他在深圳下榻的深圳東海朗廷酒店，近期成為熱門「打卡」地。酒店方面透露，特朗普曾當面大讚「非常喜歡」該酒店；目前該酒店總統套房已對外開放預訂，一晚售價約3.6萬元（人民幣，下同），訂單排至下周，連帶酒店推出的APEC限定漢堡系列套餐亦爆紅。



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據廣東廣播電視台報道，深圳東海朗廷酒店區域總經理孫敬華表示，接待期間酒店團隊為特朗普提供了全方位的管家式服務，最終整個服務團隊均獲美方貴賓高度讚揚，甚至收到個人表揚信，「我個人也見到了總統，他跟我說，他非常喜歡我們酒店。」

深圳東海朗廷酒店區域總經理孫敬華。（廣東廣播電視台）

據介紹，酒店共有352間客房，當中約六成員工具備英語、俄語、韓語等多語種能力；餐飲方面亦兼容中外口味，既有地道粵菜及西餐，亦備有漢堡、可樂等美式餐點。自會議結束後，大批客人來打卡品嚐漢堡系列等APEC相關限定套餐。

深圳東海朗廷酒店。（互聯網圖片）

據此前報道，該酒店設有232平方米（約2497呎）總統套房，以及389平方米（約4187呎）的主席套房。孫敬華指出，為美方貴賓提供了總統套房和主席套房，可以在這兩個套房之間自由選擇。主席套沒有對外售賣，總統套房現已對外開放售賣，日均房價約3.6萬元，預訂已排至下周。

據介紹，該總統套房設計融合中式古典元素與歐式風格，擁有獨立餐廳、客廳及行政區域等，窗外還可以俯瞰深南大道景色。

特朗普回國後大讚深圳。（互聯網圖片）

不少客人特意來打卡酒店推出的漢堡等APEC限定套餐。（大眾點評）

特朗普回國後對深圳的「後勁」依然十足。當地時間11月20日，他在白宮記者會上公開大讚深圳的道路質素，直言「那些路不但沒有坑窪，甚至連修補過坑窪的痕跡都沒有」；之後更在社交平台一口氣連發逾30張APEC相關照片「刷屏」。11月22日在維珍尼亞州出席晚宴時，特朗普更隨身攜帶一疊列印照片向來賓展示，誇讚深圳美食：「在深圳我吃到了很棒的中國菜，雖然不知道叫甚麼，但真的很好吃。」