美國總統特朗普（Donald Trump）早前到深圳出席亞太經合組織（APEC）會議，他在近期一場公開活動中，被問及「最喜歡的中國菜」時，毫不猶豫地回答：「我想我喜歡中國菜。你知道嗎？習主席給我吃了很棒的中國菜，但我完全不知道那是什麼。不過真的很好吃，那道菜還配了漂亮的『帽子』。」



特朗普補充稱，不過真的很好吃，那道菜還配了漂亮的「帽子」（影片截圖）

特朗普稱，習主席給我吃了很棒的中國菜，但我完全不知道那是什麼。（影片截圖）

晚宴中西交融 龍蝦石斑配寧夏酒

據此前報道，這場讓特朗普印象深刻的晚宴，以地道粵菜為主軸，融入西式元素。開場冷盤以深圳別稱「鵬城」命名，其後奉上青橄欖燉花膠湯、薑蔥炒龍蝦、豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛扒，以及藏紅花汁羊肚菌配娃娃菜與栗子等菜式。

據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（路透社）

甜品則有粵式點心三拼與陳皮蓮子紅豆沙，佐以寧夏葡萄酒及廣東荔枝冰酒，盡顯嶺南風味。

網民競猜「漂亮帽子」真身

對於特朗普口中那道配了「漂亮帽子」的神秘菜式，不少網民發揮創意競猜。有網民推測是「青橄欖燉花膠湯」，因粵菜上燉湯多為一人一盅，帶有精緻瓷蓋，上菜時猶如一頂帽子。

據曝光的菜單顯示，晚宴以精緻粵菜為主軸，巧妙融入西式主菜，並配搭國產頂級葡萄酒與嶺南特色冰酒。（路透社）

亦有網民猜測是「紅花菜膽山珍」（羊肚菌配娃娃菜），指羊肚菌外形自帶一個像小帽子的菌蓋，顏色金黃、造型特別，最容易讓外國賓客一眼記住。

林芝市波密縣紮木鎮巴瓊村的村民在採集羊肚菌。（新華社）

大讚深圳乾淨無瑕 返美連發30相回味

據悉，特朗普不止一次盛讚這次深圳之行。此前在白宮新聞發布會上，特朗普談起深圳時表示：「當你在那裡的時候，可以看到這個城市擁有驚人的能量。這個城市乾淨無瑕，它是在短時間內建成的，已經40年了，曾經那只是一片小漁村。」

結束深圳行程返回美國後，他更在個人社交賬號連發30多張照片，回味此行。

美國總統特朗普發布的照片涵蓋抵達深圳、禮賓儀式、元首雙邊會晤、多國領袖交流及APEC領導人全體合影等場合。（Truth Social@realdonaldtrump）