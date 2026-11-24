2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議上周在深圳落幕，美國總統特朗普（Donald Trump）卻似乎仍對這趟中國之行念念不忘。從11月19日離開深圳前在社交平台發文讚揚訪華成果，到20日返回白宮後公開盛讚深圳城市環境，再到21日密集發布逾30張APEC照片，甚至22日在美國弗吉尼亞州出席晚宴時，親自展示抵達深圳的照片，特朗普連續數日的表態，令這趟短暫的深圳之行持續受到關注。



這次訪華對特朗普而言，具有多重意義。他成為首位到訪深圳的在任美國總統，在APEC會議期間與國家主席習近平再次舉行雙邊會晤，更參與了中美俄三國領導人首次正式三方會晤。在中美關係、俄烏戰爭及全球經濟秩序面臨調整的背景下，深圳成為國際外交的重要舞台。

特朗普對深圳的讚賞，只是對中國接待安排及城市發展的直接感受，還是同時包含對美國國內政治及中美關係的考量？從外交成果、城市形象到科技競爭，這趟深圳之行值得從多個層面觀察。

離開中國仍連日稱讚 特朗普把深圳照片帶回美國展示

特朗普11月18日乘坐總統專機抵達深圳，出席18日至19日舉行的APEC領導人非正式會議。這也是深圳首次迎來在任美國總統訪問。而特朗普對深圳的關注，從抵達當晚已可見端倪。

18日晚，特朗普乘坐總統專車前往APEC歡迎晚宴時，罕見地讓車窗內的身影清晰可見，沿途觀看深圳夜景，並向路旁圍觀的市民揮手。有市民在道路兩旁拍攝車隊經過的畫面，相關影片其後在社交媒體流傳。

19日結束深圳行程後，特朗普在社交平台形容這次訪華「非常精彩、影響深遠」。翌日返回華盛頓後，他在白宮記者會上再次談及深圳，特別稱讚城市整潔、現代化及運作效率，形容當地的一切近乎完美，並將中國城市面貌與美國部分城市的基礎設施及環境問題作比較。

特朗普的「深圳熱」並未隨着返回美國而結束。21日，他在社交平台Truth Social密集發布約30多張APEC相關照片，當中包括與習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的合影，以及出席峰會的不同場景。22日，他在弗吉尼亞州出席活動時，更拿出打印好的抵達深圳照片，向現場賓客展示。

對一位重視外交場合、個人形象及政治傳播的美國總統而言，連續數日主動展示同一趟外訪的畫面，至少反映特朗普希望延續這次訪華在公眾輿論中的關注度。

中美俄首次三方會晤 深圳APEC成重要外交舞台

特朗普此行最受國際關注的議程，無疑是11月19日在深圳舉行的中美俄三國領導人會晤。

習近平、特朗普與普京首次以三國現任領導人的身份共同舉行正式三方會談。三國均為聯合國安理會常任理事國，也是全球核武器及國際安全格局中的關鍵力量。在俄烏戰爭持續、國際軍控機制面臨壓力，以及大國戰略競爭加劇的背景下，這場會晤本身便具有重要的外交象徵意義。

不過，歷史性會晤並不完全是「愛與和平」。三方雖然就國際安全、核風險及烏克蘭問題進行討論，但會後未有公布足以扭轉重大爭議的突破性協議。外界對會晤的評價亦存在差異：有輿論關注三國領導人直接溝通的意義，也有焦點放在會談能否帶來具體政策成果上。

尤其11月3日美國中期選舉，特朗普大敗，因此三國領導人同場的外交畫面，對他來說仍然具有明顯的政治傳播價值。他可以藉此強調美國在重大國際議題上的參與和影響力，向國內展示其與中國、俄羅斯領導人直接談判的能力，並將外交舞台作為繼續發揮總統行政權力、展示政治影響力的重要領域。

在APEC期間，特朗普亦與習近平舉行雙邊會晤。雙方談及經貿關係、關稅安排以及維持雙邊溝通等議題。特朗普在會談期間對兩國此前建立的經貿協商機制表示肯定；中方則強調應繼續加強溝通，妥善處理彼此關切，在經貿等領域尋求互利合作。這些互動可見，中美雖然仍然存在結構性競爭，但維持對話、管理分歧對於雙方領導人來說仍有非常重要的現實需要。

盛讚深圳城市面貌 反思美國發展問題？

除了外交會晤，特朗普返美後反覆談及的另一個主題，就是深圳的城市環境。11月20日，特朗普在白宮記者會上稱讚深圳整潔、充滿活力、城市運作有序，並以此對照美國部分城市面臨的問題。

深圳的特殊之處，在於它既是中國改革開放的重要窗口，也是中國科技製造業、新能源汽車、人工智能及先進產業發展的代表城市。從昔日自我介紹時還要稱「鄰近香港的城市」，到如今集聚大量科技企業及製造業供應鏈的國際化都市，深圳在數十年間經歷了快速的經濟與城市轉型。

深圳為國際、為特朗普提供了一個可直接觀察的中國城市發展樣本。尤其當美國持續討論交通、能源、城市更新及基礎設施投資時，深圳的道路、城市環境和科技產業，難免成為與美國國內景象的比較對象；他亦主動將中國的城市發展帶入美國國內的政治討論。

此外，近年中美科技競爭已延伸至人工智能晶片、半導體製造、先進算力及供應鏈安全等領域。特朗普政府一方面強調美國的科技優勢，另一方面繼續透過出口管制等政策限制中國取得部分高端技術。

特朗普在深圳親眼看到中國的科技與城市發展，是否會影響他下一階段的對華科技政策，仍然值得期待。

從深圳看中美關係 外交禮遇之後仍要看實際行動

從特朗普抵達深圳時受到的接待，到中美、中美俄領導人的會晤，再到他返美後反覆稱讚深圳，2026年的APEC峰會，為中美關係留下了不少具有象徵意義的畫面。

對中國而言，深圳首次接待在任美國總統，是這座改革開放前沿城市參與國際外交的重要時刻。中國亦藉着主辦APEC，再次向世界展示城市發展、科技創新與國際外交能力。對特朗普而言，深圳之行既提供了與主要大國領導人直接對話的機會，也讓他在國內政治面臨變化之際，得以向外界展示其外交活動與國際影響力。

而對中美兩國來說，彼此承認對方的發展成就，雖有助於維持溝通，但關稅、科技出口管制及地緣政治等深層分歧仍然存在。