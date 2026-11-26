有片｜外機硬闖南海領海線 解放軍殲-16兩度逼近 釋干擾彈驅離
撰文：許祺安
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央視軍事23日發布「外機故意衝闖殲-16飛行員實力驅離」影片，隨後話題衝上微博熱搜。影片內容顯示，南部戰區空軍航空兵某部殲-16飛行員張耀披露這次空中對峙細節，他稱面對外機挑釁，兩次升級應對動作，並釋放干擾彈，最終迫使外軍軍機撤離。
據央視軍事23日報道，南部戰區空軍航空兵某部殲-16飛行員張耀稱，當日一架外軍軍機氣勢洶洶、幾乎以90度垂直方向直逼中國南海領海線。他隨即向對方發出語音警告、信號警告及動作警告，惟外機面對警告偶爾稍作外轉，隨後再次調頭直指領海線，明顯蓄意挑釁。
見對方拒絕配合，張耀首次升級應對動作，駕駛殲-16戰機逐步縮小與外機的距離及間隔，壓迫其向前飛行的空間。他直言，當時透過外機舷窗與對方機組人員眼神對峙，已感到明顯火藥味。隨着兩機距離愈來愈近，任何一方稍有坡度變化或橫向移動均存在相撞風險，但外機仍無視警告。
為制止對方，張耀隨即第二次升級反制動作，駕機切入外機側前方反覆做出外逼動作；在對方依然反應冷淡時，在進行外逼動作的同時釋放干擾彈。
張耀稱，當時的想法是「既要讓他們感受到威懾，又不能違反規則，不能讓他們惡人先告狀，拿出來炒作」。在解放軍戰機的震懾下，外機最終撤離。張耀表示，面對挑釁必須展現決心與實力，「一定會用手中的武器把他趕出去」。
央視軍事的報道未指明外機屬於哪個國家或地區，同時亦未透露事件發生的具體時間。
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