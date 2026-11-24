北非軍事大國阿爾及利亞（Algeria）近日傳出正與中國洽談引進30至40架殲-10CE（J-10CE）中型戰鬥機及配套預警指揮系統。防務界消息指，阿方最初屬意購買火力更強的殲-16（J-16）重型戰機，惟中方基於核心技術保密及中俄知識產權默契拒絕出口。面對鄰國引進美製F-16V戰機的壓力，阿爾及利亞若最終引入中國體系化空戰裝備，將重塑北非地區的空中力量平衡。



北非防務圈近期傳出消息，長期依賴俄羅斯武器的阿爾及利亞空軍，正與中國方面深入洽談一項規模龐大的軍購案，計劃引進30至40架中型多用途戰鬥機，型號鎖定為已列裝巴基斯坦空軍的殲-10CE。值得注意的是，這筆潛在交易並非單純的戰機買賣，雙方同時就空警-500（KJ-500）空中預警指揮控制系統、數據鏈及地面保障設備進行磋商。阿爾及利亞最初看中的並非殲-10CE，而是解放軍現役主力重型戰機殲-16，但在求購無果後，才轉向中型戰機方案。



殲-16雖然在解放軍序列中位居殲-20及殲-35隱身戰機之後，但在全球四代半重型戰機領域仍屬頂尖水準。（國防部網）

偏愛重型戰機的北非空中力量

阿爾及利亞會優先向中國詢問殲-16，與該國空軍數十年來的建軍習慣密切相關。在裝備結構上，阿爾及利亞空軍高度仿效俄羅斯空天軍，將絕大部分國防資源傾注於重型戰鬥機與前線轟炸機，導致機隊中重型與中型戰機比例約為4比1。目前阿國空軍的主力由70多架俄製蘇-30MKA（Su-30MKA）重型戰機組成，並配合少數剛交付的蘇-34ME（Su-34ME）前線轟炸機。相比之下，其中型戰機僅有約36架米格-29（MiG-29）系列，且在軍中並不受重視。

儘管紙面陣容龐大，阿爾及利亞現役主力機隊卻正面臨嚴峻的技術代差危機。作為中堅力量的蘇-30MKA，其航電配置介乎俄軍自用版蘇-30SM與印度版蘇-30MKI之間，仍沿用較舊式的N011M無源相控陣雷達及R77-1空對空導彈。在地緣安全環境上，北面的法國空天軍及海軍航空兵正全面將陣風戰機升級至F4標準，西面鄰國摩洛哥不僅正在將現役F-16戰機升級為配備有源相控陣雷達的F-16V型號，更斥資採購全新製造的F-16V Block 70戰機及AIM-120C-8超視距導彈。

面對周邊對手在雷達探測距離與導彈射程上的全面提升，蘇-30MKA在超視距空戰中已顯露疲態，迫使阿爾及利亞急需尋找具備更強態勢感知與打擊能力的重型戰機，而載彈量達12噸且航電先進的殲-16，自然成為阿方的首選目標。

殲-16搭載的有源相控陣雷達、先進電子戰吊艙及各類精確制導武器，綜合戰力足以抗衡甚至壓制美製F-15SG或俄製蘇-35S。（網頁搜索圖片）

殲-16列為非賣品的雙重考量

在國際軍火市場上，只要買家資金充裕且符合政治審查，外貿型戰機通常不難成交，但殲-16在中國軍工體系中始終處於非賣品狀態。綜合軍事觀察界分析，中方拒絕出口殲-16主要基於兩項核心考量。

首先是尖端國防技術的保密需求。殲-16雖然在解放軍序列中位居殲-20及殲-35隱身戰機之後，但在全球四代半重型戰機領域仍屬頂尖水準，其搭載的有源相控陣雷達、先進電子戰吊艙及各類精確制導武器，綜合戰力足以抗衡甚至壓制美製F-15SG或俄製蘇-35S。由於該型機目前仍是中國空軍維護國土防空與遠海打擊的中堅力量，且自身換裝需求依然旺盛，為防止核心航電與電子戰參數外洩，中方短期內不可能將其推向國際市場。

其次是中俄兩國在知識產權層面的歷史默契。殲-16的氣動布局源自俄羅斯蘇-27（Su-27）側衛系列平台。當年中國引進蘇-27SK生產線時，曾與俄方簽署協議，承諾不將基於該平台研製的衍生機型出口至第三國。雖然發展至殲-16階段，其機身結構、動力裝置與航電武器已實現全面國產化，從純粹的技術產權角度未必受限於當年條款，但維護中俄戰略協作關係、避免在國際軍貿市場直接衝擊俄羅斯蘇-30與蘇-35系列的傳統銷路，仍是北京在軍售決策上的重要政治考量。

殲-16是中國空軍維護國土防空與遠海打擊的中堅力量，且自身換裝需求依然旺盛，為防止核心航電與電子戰參數外洩，中方短期內不可能將其推向國際市場。（國防部網）

殲-10CE配備的有源相控陣雷達與霹靂-15E（PL-15E）遠程空對空導彈組合，在探測距離與射程上足以抗衡摩洛哥未來的F-16V機隊。（中國軍工）

體系化作戰成北非空權勝負手

求購殲-16無果後，阿爾及利亞轉向洽談殲-10CE，並計劃為現役蘇-30MKA升級相控陣雷達與新型導彈，這一務實調整反而為其帶來了更高的性價比。作為殲-10C的外銷版本，殲-10CE近年在國際市場屢創佳績。繼首個海外用戶巴基斯坦之後，中亞國家烏茲別克已於2026年8月公開列裝新接收的殲-10CE機隊，而南亞國家孟加拉亦在2026年11月完成政府採購審批，首架最快預計於2027年交付。

對阿爾及利亞而言，殲-10CE配備的有源相控陣雷達與霹靂-15E（PL-15E）遠程空對空導彈組合，在探測距離與射程上足以抗衡摩洛哥未來的F-16V機隊。更重要的是，阿方此次將空中預警機與數據鏈納入採購清單。

在現代空戰中，許多發展中國家往往只注重採購先進戰鬥機，卻忽略支援保障體系的建設。以鄰國摩洛哥為例，其空軍雖然擁有龐大的F-16機隊，卻缺乏空中預警機支援，戰時只能依賴地面雷達網進行指揮，在面對低空突防或遠距離目標時存在天然盲區。

近年阿爾及利亞軍方已多次展現對中國防務裝備的信賴。若阿爾及利亞最終落實引進殲-10CE並配合中國製預警機作戰，將能建立起完整的空中情資共享與遠程打擊網絡，使現役蘇-30MKA與新銳戰機形成高低搭配。

不過，跨國大型軍購從初步洽談、財務審批到正式簽約交付往往需時數年，這筆交易能否最終落地，仍有待中阿兩國官方的正式披露。