中國空軍派殲-16等軍機參加第二屆埃及航展　促多樣化軍事合作

據「國防部發布」9月6日消息，應埃及軍隊邀請，中國空軍將派戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機，參加9月8日至10日位阿拉曼國際機場舉行的第二屆埃及航展。此系中方第二次派軍機參展，旨在增進友好互信，加強兩軍多樣化軍事合作。



應埃及軍隊邀請，中國空軍將派戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機，參加9月8日至10日位阿拉曼國際機場舉行的第二屆埃及航展。（中國空軍）

應埃及軍隊邀請，中國空軍將派戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機，參加9月8日至10日位阿拉曼國際機場舉行的第二屆埃及航展。（中國空軍）

殲-16雙機編隊空中加油（央視）

據《觀察者網》報道，目前，中埃兩國空軍第二次開展「文明之鷹」系列聯訓，中國空軍派出殲擊機、加油機、特種機、直升機等多型戰機成體系參訓。

當地時間8月23日，中埃兩國空軍「文明之鷹-2026」（Eagles of Civilization-2026）聯合訓練在埃及空軍某基地迎來首個飛行日。中國空軍殲-16戰機與埃及空軍戰機滑行升空，雙方緊貼實戰背景，展開中距、近距空戰對抗。據了解，雙方將重點開展空戰戰術、制空作戰、戰鬥搜救等課目訓練，並進行兵力運用演練。

阿聯酋空軍派出了由法國研製的第三代戰鬥機「幻影2000-9」（央視）

空軍某部飛行員沈浩介紹，聯訓從「1對1」和「2對2」的基礎性空戰對抗，逐步向體系化的聯合作戰推進，有利於提升雙方飛行員的默契度、技戰術水平和實戰能力。

公開資料顯示，首屆埃及國際航空航天展覽會於2024年9月3日至5日在埃及濱海城市阿拉曼國際機場舉辦。中國空軍運-20運輸機與八一飛行表演隊應邀參展。期間，運-20完成了包括起飛大仰角躍升、大坡度轉彎機動在內的六大飛行動作海外首秀。八一飛行表演隊與沙特「沙特之鷹」飛行表演隊同場獻技。

美製C-17大型運輸機（央視）

另據央視報道，今年8月至9月期間，中國空軍接連同泰國、埃及和阿聯酋進行三場聯合訓練，並派出多型軍機參加航展。這一系列密集動作不僅展現了空軍的遠程保障體系、全域作戰能力，也讓外界得以直觀觀察中國國產航空裝備的國際化前景。

中國運油-20加油機為埃及空軍「陣風」戰機加油。（影片截圖）

軍事評論員宋曉軍表示，「這次跨洲際的遠距離部署多用途、多種類的作戰平台，給很多阿拉伯和非洲國家提供了一個新的選擇。」中國空軍近期在短短一個月內密集舉行三場跨國聯合訓練，遍及東南亞熱帶季風地區、中東幹熱沙塵環境，以及中國南疆戈壁與昆侖山麓，全面展示其全域作戰與遠程戰略投送能力。