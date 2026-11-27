隨着美國加碼晶片出口管制，中國人工智能（AI）晶片正迎來爆發性增長。11月24日，瑞銀證券發表研究報告預測，2025至2030年間，中國國產AI加速器出貨量將增長近六倍，突破1000萬顆大關；國產AI晶片在國內市場的佔有率有望於2028年達到88%。



人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）。（Reuters）

據《觀察者網》報道，11月24日瑞銀證券發佈的一份研究報告顯示，因美國持續加碼晶片出口管制及英偉達風波發酵，國內AI算力基建不斷擴張，各大企業資本開支持續增加，連同智能體等AI應用場景百花齊放，共同推動國產圖像處理器（GPU）及AI加速器需求走高。

報告預計，本土廠商在國內的市場份額將由2025年的約四成，大幅躍升至2027年的83%及2028年的88%，短短三年間提升逾40個百分點，令海外廠商份額受到嚴重擠壓。

路透社報道，內地為加快國產晶片進程，要求晶片製造商在新增產能時，至少要用50%國產設備。(Reuters)

據國際數據公司（IDC）及《經濟日報》統計，2025年中國AI加速卡出貨量約400萬張，國產廠商佔比為41%，約165萬張；但2026年上半年，國內數據中心AI加速晶片國產化率已迅速升至約64%，出貨量約200萬顆，5家國內重要廠商的份額合計約47%。其中，華為表現尤為突出，2026年上半年AI加速器出貨量達57.2萬顆，市佔率升至28%，與龍頭英偉達的差距已收窄至僅6個百分點；在受追蹤的11家中國晶片製造商中，9家按年出貨量增長。

2026年3月6日，中國科技集團華為在世界移動通訊大會（MWC）上，展示網絡技術、智能手機、大型主機及其他技術。（Getty）

瑞銀認為未來一至兩年，國內晶片廠商的核心競爭力取決於兩大關鍵：一是鎖定製造產能與核心元器件的供應鏈能力；二是與頭部雲端服務商及大模型企業建立合作。報告點名看好寒武紀及壁仞科技，指寒武紀具備規模優勢且與頭部雲端服務商深度綁定，而壁仞科技則憑藉穩固的供應鏈合作體系，在眾多中小國產廠商中建立起差異化優勢。

報道指，目前中國人工智能核心產業規模已突破1.2萬億元人民幣，智能算力規模達2592 EFLOPS，相關企業逾6600家。瑞銀總結指出，建立具競爭力的本土GPU生態，不僅能有效降低對海外算力基建的依賴，更有助推動AI技術在國內企業更快、更廣落地，但高端訓練晶片、底層框架及原創性演算法領域，仍需加速突破。