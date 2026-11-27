央視新聞報道，11月27日，湖南省常德市中級人民法院一審公開宣判廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立受賄一案，對被告人藍天立以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對追繳在案的藍天立犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



藍天立一審被判死緩。（央視新聞）

經審理查明：2008年至2025年，被告人藍天立利用擔任廣西壯族自治區河池市委書記，廣西壯族自治區政府副主席，廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府副主席，廣西壯族自治區政協主席，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、項目承攬、幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合人民幣5.87億餘元（人民幣，下同）。

廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立涉嫌受賄。（微信公眾號＠政事兒）

常德市中級人民法院認為，被告人藍天立的行為構成受賄罪，其受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄實際所得贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

藍天立進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾40餘人旁聽了庭審。（央視新聞）

據悉，常德市中級人民法院於7月30日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人藍天立及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，藍天立進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾40餘人旁聽了庭審。

公開資料顯示，藍天立出生於1962年10月，中共黨員，二十屆中央委員。藍天立長期在廣西工作，歷任廣西壯族自治區科技廳廳長、黨組書記，河池市市長，河池市委書記，廣西壯族自治區政府副主席，廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府常務副主席等職。

2018年，藍天立任廣西壯族自治區政協主席、黨組書記。2020年10月，藍天立任廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府代主席，後當選主席。

據此前報道，藍天立被官方宣布任上落馬後，中共廣西黨委書記陳剛首次提出專項行動，倒查10年非法採礦和涉重金屬污染問題。有觀察人士分析，這項宣布表明藍天立可能還涉及有色金屬腐敗。