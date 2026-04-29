非法收受他人財物　廣西原副書記藍天立被逮捕起訴

撰文：林芷瑩
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4月29日，最高人民檢察院消息，廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。
最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對藍天立作出逮捕決定，並指定由湖南省常德市人民檢察院審查起訴。近日，常德市人民檢察院已向常德市中級人民法院提起公訴。

廣西壯族自治區黨委原副書記、自治區政府原主席藍天立涉嫌受賄。（微信公眾號＠政事兒）

檢察機關起訴指控，藍天立利用擔任廣西壯族自治區河池市委書記，廣西壯族自治區政府副主席，自治區黨委常委、自治區政府副主席，自治區政協主席，自治區黨委副書記、自治區政府主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，藍天立出生於1962年10月，中共黨員，二十屆中央委員。藍天立長期在廣西工作，歷任廣西壯族自治區科技廳廳長、黨組書記，河池市市長，河池市委書記，廣西壯族自治區政府副主席，廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府常務副主席等職。

2018年，藍天立任廣西壯族自治區政協主席、黨組書記。2020年10月，藍天立任廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府代主席，後當選主席。

據此前報道，藍天立被官方宣布任上落馬後，中共廣西黨委書記陳剛首次提出專項行動，倒查10年非法採礦和涉重金屬污染問題。有觀察人士分析，這項宣布表明藍天立可能還涉及有色金屬腐敗。

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